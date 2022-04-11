عامر حسين يكشف موعد الإعلان عن مؤجلات كأس مصر السابق

الإثنين، 11 أبريل 2022 - 11:08

كتب : FilGoal

قرعة الدوري المصري 2021-2022 - عامر حسين

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن موقف بطولة كأس مصر للموسم الماضي 2020/2021 من الاستكمال.

وقال عامر حسين عبر قناة الحدث اليوم: "الشركة الراعية مصممة على استكمال كأس مصر السابق، وبالتالي سيحدث ذلك".

وأضاف "بعد دور الـ8 للأندية في بطولات إفريقيا سيتم وضع جدول مباريات الكأس ومؤجلات الدوري".

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ومن المنتظر أن يلعب الأهلي ضد بيراميدز في دور الـ8 لكأس مصر الموسم الماضي، والفائز منهما يلتقي مع بتروجت في نصف النهائي.

بينما يلعب الزمالك في نصف النهائي الآخر مع أسوان.

وكان اتحاد الكرة أعلن تأجيل مباراتين في الدوري لكل من الأهلي والمصري وبيراميدز، بسبب مشاركة الثلاثة أندية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية.

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