حازم إمام: نميل للمدرب الأجنبي.. عرضت اسمين على اتحاد الكرة

الإثنين، 11 أبريل 2022 - 01:15

كتب : FilGoal

حازم إمام

قال حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إن الاتحاد يميل لتعيين مدرب أجنبي لخلافة كارلوس كيروش في قيادة الفراعنة.

وصرح إمام عبر قناة أون تايم سبورتس 1 "عرضت مدربين أجنبيين إثنين، وسأعرض مدربين آخرين في اجتماع يوم الثلاثاء".

وأضاف "نريد مدربا صغير السن، يلعب كرة هجومية تناسب الطريقة المصرية، وتكون سيرته الذاتية جيدة".

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وأردف "هناك أشخاص عرضوا علي مدربين أكفاء، لكنهم كبار السن. لا نريد انتداب مدرب وصل إلى قمة مسيرته منذ فترة بعيدة".

وواصل "نميل للمدرب الأجنبي. لن يكون هناك مديرا للمنتخب، بل مشرف على الفريق، سواء أنا أو محمد بركات أو جمال علام. على الأرجح سنلغي منصب مدير المنتخب من كافة الفئات العمرية".

يوم الثلاثاء المقبل سيجتمع أعضاء مجلس اتحاد الكرة للتصويت بين محلي وأجنبي للاستقرار على هوية مدرب مصر المقبل.

والذي ستكون مهمته الأولى هي قيادة الفراعنة للتأهل لكأس إفريقيا 2023، البطولة التي تبدأ تصفياتها في يونيو المقبل.

في حال استقر الاتحاد على انتداب أجنبي، سيدرس حازم إمام، عضو مجلس الإدارة ونجم مصر والزمالك السابق، السير الذاتية وسيتولى عملية التفاوض مع المرشحين خلال مدة قدرها أسبوعين.

وإذا كان التصويت لصالح المدرب المصري، فسيتم الإعلان عنه بعد أيام قليلة من الاجتماع.

ورحل كيروش بعدما قاد مصر لمدة 7 أشهر، احتل المركز الرابع في كأس العرب 2021، ووصافة كأس إفريقيا 2021.

وفي آخر مباراتين خسر التأهل لكأس العالم بركلات الترجيح أمام السنغال.

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