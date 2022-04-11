طائرة - الأهلي يضرب موعدا مع الزمالك في نهائي كأس مصر بعد الفوز على بتروجت
الإثنين، 11 أبريل 2022 - 00:24
كتب : FilGoal
تأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر للكرة الطائرة بعد الفوز على بتروجت بنتيحة 3-0 في المباراة التي أقيمت على صالة العاصمة الإدارية في ثاني مباريات سلسلة "best of 3".
وأنهى الأهلي الشوط الأول بالفوز بنتيجة 25-17، قبل أن يحسم الشوط الثاني لصالحه بنتيجة 25-23.
وأنهى الأهلي المباراة بعد حسم الشوط الثالث بنتيجة 25-14.
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