طائرة - الأهلي يضرب موعدا مع الزمالك في نهائي كأس مصر بعد الفوز على بتروجت

تأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر للكرة الطائرة بعد الفوز على بتروجت بنتيحة 3-0 في المباراة التي أقيمت على صالة العاصمة الإدارية في ثاني مباريات سلسلة "best of 3".

وأنهى الأهلي الشوط الأول بالفوز بنتيجة 25-17، قبل أن يحسم الشوط الثاني لصالحه بنتيجة 25-23.

وأنهى الأهلي المباراة بعد حسم الشوط الثالث بنتيجة 25-14.