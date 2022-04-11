طائرة - الأهلي يضرب موعدا مع الزمالك في نهائي كأس مصر بعد الفوز على بتروجت

الإثنين، 11 أبريل 2022 - 00:24

كتب : FilGoal

الأهلي - كرة طائرة

تأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر للكرة الطائرة بعد الفوز على بتروجت بنتيحة 3-0 في المباراة التي أقيمت على صالة العاصمة الإدارية في ثاني مباريات سلسلة "best of 3".

وأنهى الأهلي الشوط الأول بالفوز بنتيجة 25-17، قبل أن يحسم الشوط الثاني لصالحه بنتيجة 25-23.

وأنهى الأهلي المباراة بعد حسم الشوط الثالث بنتيجة 25-14.

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وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة الأولى والتي أقيمت يوم الأمس بنتيجة 3-0 أيضا.

وسيلعب الأهلي مع الزمالك في المباراة النهائية والتي سيتم تحديد نظامها في وقت لاحق.

وكان الزمالك قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على طلائع الجيش في مباراة نصف النهائي الثانية في أول مباراتين من السلسلة بنتيجة 3-0.

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