استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات طارق مصطفى.. الغزال الرابع

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

وشارك طارق مصطفى نجم مصر والزمالك السابق في الاستفتاء.

وجاءت اختياراته بالترتيب:

1 - محمد صلاح

2 – محمود الخطيب

3 - حسن شحاتة

4 - إبراهيم يوسف

5 - حسام حسن

التصويت مستمر حتى منتصف أبريل.

طالع اختيارات نجوم مصر بالضغط هنا











































































































































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