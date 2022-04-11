التعاون يخسر في دوري أبطال آسيا بمشاركة مصطفى فتحي

خسر التعاون السعودي بهدف أمام ضيفه باختاكور الأوزبكي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وشارك المصري مصطفى فتحي أساسيا مع التعاون قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 77.

وسجل باختاكور هدفه في الدقيقة 83 ليحصد أول 3 نقاط في المجموعة التي تتساوى فيها الأندية الأربعة.

ويتصدر سباهان أصفهان الإيراني ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط مثل الدحيل الثاني والتعاون الثالث وباختاكور الرابع.

ويوم الخميس يستضيف التعاون فريق سباهان أصفهان في الجولة الثالثة.

ويتأهل بطل كل مجموعة من المجموعات الـ12 إلى الدور ثمن النهائي، ويصعد أيضا أفضل 6 أندية تحتل المركز الثاني على أن تُقسم المقاعد الستة بالتساوي بين المجموعات الشرقية والغربية.

وشارك مصطفى فتحي (27 عاما) في 9 مباريات مع التعاون منذ انتقاله للفريق في يناير الماضي.

وسجل للفريق 5 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

ويمتد عقد مصطفى مع التعاون إلى 2025.