أوباميانج: يمكنني أن أقدم أفضل بكثير.. وعلى ديمبيلي أن يبقى في برشلونة

الأحد، 10 أبريل 2022 - 23:57

كتب : FilGoal

بيير إيميريك أوباميانج

شدد بيير إيميريك أوباميانج لاعب برشلونة على أن فريقه قدم شوط أول سيء أمام ليفانتي.

وحقق برشلونة فوزا قاتلا على ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني.

وقال أوباميانج في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة: "لقد عانينا حتى النهاية، لقد فشلنا قليلا في الكثافة خلال الشوط الأول ولكن في الشوط الثاني كنا أفضل بكثير".

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وتابع "بيدري وجافي دخلا وغيرا من المباراة لقد أبلى الأولاد بلاء حسنا، لدينا ثقة كبيرة في المجموعة بأكملها وأولئك الذين دخلوا سجلوا الأهداف".

واستمر "اعتقد أن ديمبيلي يعرفني كثيرا وأنا استعد دائما عندما يذهب لليمين يمكنني أن أقدم أفضل بكثير، في الشوط الأول لم ألعب بشكل جيد ولكن كنت أفضل في الشوط الثاني".

وأضاف "على ديمبيلي أن يبقى في برشلونة".

وأتم "لم أرى ركلات الجزاء بشكل جيد من مكاني ولا يمكنني أن أقول أي شيء المهم هو تحقيقنا للفوز".

بذلك الفوز ارتفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 60 في المركز الثاني بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، بينما توقف رصيد ليفانتي عند النقطة الـ 22 في المركز الـ 19.

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