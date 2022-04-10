كرة طائرة - سيدات الأهلي بطلات الدوري للمرة الـ38 بعد الفوز على سبورتنج

فازت سيدات الأهلي للكرة الطائرة بلقب الدوري المصري للموسم الحالي 2021/2022 بعد التغلب على سبورتنج في المباراة النهائية.

ونجحت سيدات الأهلي في حسم المباراة بنتيجة 3-صفر، للتفوق في سلسلة النهائي بنتيجة 2-صفر.

وجاءت نتائج الأشواط 25-14، 25-10، 25-14.

وحصد فريق سيدات الأهلي للكرة الطائرة الدوري المصري للمرة رقم 38 في التاريخ، والمرة رقم 27 على التوالي.

ويعد الفوز هو رقم 103 على التوالي لفريق سيدات الأهلي، وكانت آخر خسارة له في نهائي البطولة العربية أمام الصفاقسي التونسي عام 2019.