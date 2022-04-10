3 ضربات جزاء وشوط جنوني.. برشلونة يقلب الطاولة على ليفانتي

الأحد، 10 أبريل 2022 - 23:12

كتب : FilGoal

لوك دي يونج

تغلب برشلونة على مضيفه ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب سيوداد دي فالنسيا ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري الإسباني.

سجل أهداف برشلونة بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة 59 وبيدري في الدقيقة 63 ولوك دي يونج في الدقيقة 92، بينما سجل هدفي ليفانتي خوسيه لويس موراليس في الدقيقة 52 وجونزالو ميليرو في الدقيقة 83.

بذلك يرفع برشلونة رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني، بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد المتصدر وله مباراة مؤجلة، بينما يقبع ليفانتي في المركز التاسع عشر بـ22 نقطة، بفارق 7 نقاط عن النجاة من الهبوط.

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شوط مثير..

افتتح خوسيه كامبانا محاولات ليفانتي في الدقيقة الخامسة بتسديدة تصدى لها مارك أندريه تير شتيجن، وفي الدقيقة 21 حاول فيران توريس لصاحل برشلونة ولكن تصدى الحارس داني كارديناس بسهولة.

وفي الدقيقة 27 انفرد خوسيه لويس موراليس بالمرمى وسدد لتتجاوز كرته تير شتيجن، ولكن أبعدها إريك جارسيا على خط المرمى.

وحاول نيمانيا رادويا في الدقيقة 43 بتسديدة مرت بجوار القائم، فيما أسدل فرينكي دي يونج الستار على الشوط بتسديدة علت العارضة في الدقيقة 45

..وشوط أكثر إثارة

في الدقيقة 51 احتسب الحكم ركلة جزاء ضد برشلونة بسبب عرقلة داني ألفيش لكامبانا، ترجمها خوسيه لويس موراليس إلى الهدف الاول.

وبعد 5 دقائق احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية بسبب لمسة يد من إريك جارسيا، ولكن هذه المرة تصدى تير شتيجن لتنفيذ روجر مارتي في منتصف المرمى.

وسرعان ما أتى التعادل في الدقيقة 59 بعرضية من عثمان ديمبيلي ورأسية بيير إيميريك أوباميانج.

وفي الدقيقة 63 تقدم برشلونة للمرة الأولى بتسديدة بيدري من لمسة واحدة على يمين الحارس، بعد تمريرة من جافي.

دقائق النار

أجرى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تبديله الأول في الدقيقة 80 بنزول كليمون لونجليه بدلا من داني ألفيش، وما هي إلا دقيقة واحدة حتى ارتكب مخالفة أسفرت عن ركلة الجزاء الثالثة، التي سجل منها جونزالو ميليرو هدف التعادل في الدقيقة 83.

سريعا تحرك تشافي وأشرك لوك دي يونج وأداما تراوري بدلا من أوباميانج وديمبيلي بعد التعادل، بينما كاد جافي أن يقتنص النصر في الدقيقة 88 بانفراد سدد منه ولكن الحارس تصدى.

وفي الدقيقة 92 أرسل جوردي ألبا عرضية متقنة على رأس لوك دي يونج ليسجل منها هدف الفوز في الوقت القاتل.

بذلك يرفع برشلونة رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني، بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد المتصدر وله مباراة مؤجلة، بينما يقبع ليفانتي في المركز التاسع عشر بـ22 نقطة، بفارق 7 نقاط عن النجاة من الهبوط.

ويلعب برشلونة مباراته المقبلة في الدوري ضد قادش يوم الإثنين 18 إبريل، وقبلها يوم الخميس 14 من الشهر ذاته يواجه أينتراخت فرانكفورت في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

برشلونة لوك دي يونج ليفانتي الدوري الإسباني
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