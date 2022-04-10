طائرة - الزمالك إلى نهائي كأس مصر بالفوز على طلائع الجيش
الأحد، 10 أبريل 2022 - 22:49
كتب : FilGoal
تأهل الزمالك إلى نهائي كأس مصر للكرة الطائرة بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيحة 3-0 في المباراة التي أقيمت على صالة العاصمة الإدارية في ثاني مباريات سلسلة "best of 3".
وأنهى الزمالك الشوط الأول بالفوز بنتيجة 25-23، قبل أن يحسم الشوط الثاني لصالحه بنتيجة 25-21.
وأنهى الزمالك المباراة بعد حسم الشوط الثالث بنتيجة 25-13.
وكان الزمالك قد حقق الفوز في المباراة الأولى والتي أقيمت يوم الأمس بنتيجة 3-0 أيضا.
وينتظر الزمالك في النهائي مواجهة الفائز بين الأهلي وبتروجيت في مباراة نصف النهائي الثانية.
وحقق الأهلي الفوز في المباراة الأولى على بتروجيت وسيتاهل بشكل مباشر لمواجهة الزمالك في حالة حسم المباراة الثانية والتي تقام الليلة.
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