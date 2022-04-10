تورينو يمنح إنتر أجمل هدية ويجبر ميلان على التعادل
الأحد، 10 أبريل 2022 - 22:48
كتب : FilGoal
عطل تورينو فريق ميلان متصدر الدوري الإيطالي بالتعادل معه بدون أهداف اليوم الأحد في الجولة 32 من البطولة.
وفرط ميلان في فرصة توسيع الفارق مع وصيفه وجاره إنتر ميلان ورفع رصيده إلى 68 نقطة وللأخير 66 نقطة.
بينما تورينو ظل الـ11 ورصيده 39 نقطة.
وجاءت المباراة متكافئة في ملعب تورينو وعجز رجال المدرب ستيفانو بيولي عن هز شباك الحارس إتريت بيريشا ليتعادلوا سلبيا للمباراة الثانية تواليا.
وباتت الفرصة مواتية لإنتر حامل اللقب للانقضاض على الصدارة حين يخوض لقاءه المؤجل ضد بولونيا.
ويوم الجمعة يحل إنتر ضيفا على سبيزيا بينما يستضيف ميلان فريق جنوى.
ويحتل نابولي المركز الثالث في الترتيب متساويا مع إنتر ويستضيف روما في 18 إبريل الجاري.
نرشح لكم
ريمونتادا روما تمنحه الفوز الثالث تواليا في الدوري بإسقاط ساليرينيتانا سباق الدوري الإيطالي - نابولي يسقط أمام فيورنتينا.. وفرصة لقطبي ميلان أليجري: التأثير النفسي للسقوط أمام إنتر لم يكن هينا أليجري: المضحك أن الإعلام دائما ما يريد الكرة الجميلة ولكن سباليتي: من السخافة ألا نعترف بأن نابولي ينافس على لقب الدوري الإيطالي إنزاجي: لم أفقد إيماني بحظوظ إنتر في الفوز بلقب الدوري الإيطالي الفارق 5 نقاط عن الصدارة مؤقتا.. يوفنتوس يعود بانتصار ثمين من كالياري إنتر يضيق الخناق على ميلان ويشعل صراع اللقب بإسقاط فيرونا