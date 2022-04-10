تورينو يمنح إنتر أجمل هدية ويجبر ميلان على التعادل

عطل تورينو فريق ميلان متصدر الدوري الإيطالي بالتعادل معه بدون أهداف اليوم الأحد في الجولة 32 من البطولة.

وفرط ميلان في فرصة توسيع الفارق مع وصيفه وجاره إنتر ميلان ورفع رصيده إلى 68 نقطة وللأخير 66 نقطة.

بينما تورينو ظل الـ11 ورصيده 39 نقطة.

وجاءت المباراة متكافئة في ملعب تورينو وعجز رجال المدرب ستيفانو بيولي عن هز شباك الحارس إتريت بيريشا ليتعادلوا سلبيا للمباراة الثانية تواليا.

وباتت الفرصة مواتية لإنتر حامل اللقب للانقضاض على الصدارة حين يخوض لقاءه المؤجل ضد بولونيا.

ويوم الجمعة يحل إنتر ضيفا على سبيزيا بينما يستضيف ميلان فريق جنوى.

ويحتل نابولي المركز الثالث في الترتيب متساويا مع إنتر ويستضيف روما في 18 إبريل الجاري.