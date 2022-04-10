تورينو يمنح إنتر أجمل هدية ويجبر ميلان على التعادل

الأحد، 10 أبريل 2022 - 22:48

كتب : FilGoal

ميلان

عطل تورينو فريق ميلان متصدر الدوري الإيطالي بالتعادل معه بدون أهداف اليوم الأحد في الجولة 32 من البطولة.

وفرط ميلان في فرصة توسيع الفارق مع وصيفه وجاره إنتر ميلان ورفع رصيده إلى 68 نقطة وللأخير 66 نقطة.

بينما تورينو ظل الـ11 ورصيده 39 نقطة.

أخبار متعلقة
اتحاد الكرة يعلن تشكيل الجهاز الفني لمنتخبي الصالات والشاطئية استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات مصطفى يونس.. الشاذلي والعميد رقم قياسي صمد 44 عاما.. بورتو يحقق سلسلة اللاهزيمة الأطول في تاريخ الدوري البرتغالي نصائح من فيديتش لـ ماجواير: يجب ألا يشارك في كل المباريات

وجاءت المباراة متكافئة في ملعب تورينو وعجز رجال المدرب ستيفانو بيولي عن هز شباك الحارس إتريت بيريشا ليتعادلوا سلبيا للمباراة الثانية تواليا.

وباتت الفرصة مواتية لإنتر حامل اللقب للانقضاض على الصدارة حين يخوض لقاءه المؤجل ضد بولونيا.

ويوم الجمعة يحل إنتر ضيفا على سبيزيا بينما يستضيف ميلان فريق جنوى.

ويحتل نابولي المركز الثالث في الترتيب متساويا مع إنتر ويستضيف روما في 18 إبريل الجاري.

تورينو ميلان الدوري الإيطالي
نرشح لكم
ريمونتادا روما تمنحه الفوز الثالث تواليا في الدوري بإسقاط ساليرينيتانا سباق الدوري الإيطالي - نابولي يسقط أمام فيورنتينا.. وفرصة لقطبي ميلان أليجري: التأثير النفسي للسقوط أمام إنتر لم يكن هينا أليجري: المضحك أن الإعلام دائما ما يريد الكرة الجميلة ولكن سباليتي: من السخافة ألا نعترف بأن نابولي ينافس على لقب الدوري الإيطالي إنزاجي: لم أفقد إيماني بحظوظ إنتر في الفوز بلقب الدوري الإيطالي الفارق 5 نقاط عن الصدارة مؤقتا.. يوفنتوس يعود بانتصار ثمين من كالياري إنتر يضيق الخناق على ميلان ويشعل صراع اللقب بإسقاط فيرونا
أخر الأخبار
اتحاد الكرة: إعلان اسم مدرب منتخب مصر الثلاثاء.. وهذا ما أخبرنا به كيروش 8 دقيقة | منتخب مصر
طائرة - الأهلي يضرب موعدا مع الزمالك في نهائي كأس مصر بعد الفوز على بتروجت 8 دقيقة | رياضات أخرى
إيهاب الكومي: صوتي للمدرب المصري.. والمنافسة بين إيهاب جلال وحسام حسن 12 دقيقة | منتخب مصر
التعاون يخسر في دوري أبطال آسيا بمشاركة مصطفى فتحي 14 دقيقة | المحترفون
تشافي: ثلاث نقاط من ذهب.. وهذه حقيقة الاعتماد الزائد على بيدري 32 دقيقة | الدوري الإسباني
أوباميانج: يمكنني أن أقدم أفضل بكثير.. وعلى ديمبيلي أن يبقى في برشلونة 35 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة طائرة - سيدات الأهلي بطلات الدوري للمرة الـ38 بعد الفوز على سبورتنج 43 دقيقة | مصر
3 ضربات جزاء وشوط جنوني.. برشلونة يقلب الطاولة على ليفانتي ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد مهدي: مراقب لقاء السنغال لم يسجل تجاوزات الجمهور والمذيع الداخلي عكس ما حدث في القاهرة 2 انتهت قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ضد الرجاء ضمن 3 مواجهات عربية 4 رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي