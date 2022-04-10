اتحاد الكرة يعلن تشكيل الجهاز الفني لمنتخبي الصالات والشاطئية

الأحد، 10 أبريل 2022 - 22:11

كتب : بسام أبوبكر

اتحاد الكرة

أعلن اتحاد كرة القدم المصري تشكيل الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر لكرة القدم للصالات.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في إجتماعه اليوم تعيين هشام صالح مديرا فنيا لمنتخب مصر لكرة الصالات ومعه نادر رشاد مدربا عاما.

كما قرر المجلس تعيين مصطفى لطفي في منصب المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية.

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وكانت اللجنة المؤقتة السابقة لإدارة اتحاد الكرة أعلنت قبل عدة أشهر تعيين تامر إسماعيل مديرا لمنتخب الصالات ومعه، وهشام صالح مديرًا فنيًا وسامح صالح مدربا.

جاء ذلك في الاجتماع الذي قرر خلاله اتحاد الكرة إنهاء تعاقد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول بالتراضي.

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