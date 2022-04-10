استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات مصطفى يونس.. الشاذلي والعميد

الأحد، 10 أبريل 2022 - 22:35

كتب : نادر عيد

مصطفى يونس

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

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وشارك مصطفى يونس نجم مصر والأهلي السابق في الاستفتاء.

وجاءت اختياراته بالترتيب:

1 - محمد صلاح

2 – حسن شحاتة

3 - محمود الخطيب

4 - حسام حسن

5 - حسن الشاذلي

6- علي أبو جريشة

7- حمدي نوح

8- إبراهيم يوسف

9- صفوت عبد الحليم

10- إكرامي الشحات

11- عصام الحضري

*أي اختيارات بعد أول 5 لا تحصل على نقاط وتكون بناء على طلب النجم المشارك في الاستفتاء

وعلق قائد ومدافع الأهلي السابق على اختياراته قائلا:"محمد صلاح خارج المقارنة، لاعب عالمي لا تجوز مقارنته بغيره من اللاعبين".

التصويت مستمر حتى منتصف أبريل.

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استفتاء الأفضل في تاريخ مصر مصطفى يونس
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