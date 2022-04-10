مصطفى فتحي يعود أساسيا مع التعاون أمام باختاكور
الأحد، 10 أبريل 2022 - 21:54
كتب : FilGoal
يبدأ مصطفى فتحي مباراة فريقه التعاون السعودي ضد باختاكور الباكستاني التي تجري اليوم الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
مصطفى فتحي
النادي : التعاون
وغاب المصري عن المباراة الماضية للتعاون التي فاز فيها فريقه على الدحيل القطري بهدفين لواحد.
ويتصدر سباهان أصفهان الإيراني ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط مثل التعاون والدحيل ولا رصيد لباختاكور.
ويتأهل بطل كل مجموعة من المجموعات الـ12 إلى الدور ثمن النهائي، ويصعد أيضا أفضل 6 أندية تحتل المركز الثاني على أن تُقسم بالتساوي بين المجموعات الشرقية والغربية.
وشارك مصطفى فتحي (27 عاما) في 8 مباريات مع التعاون منذ انتقاله للفريق في يناير الماضي.
وسجل للفريق 5 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.
ويمتد عقد مصطفى مع التعاون إلى 2025.
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