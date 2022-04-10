مصطفى فتحي يعود أساسيا مع التعاون أمام باختاكور

الأحد، 10 أبريل 2022 - 21:54

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي

يبدأ مصطفى فتحي مباراة فريقه التعاون السعودي ضد باختاكور الباكستاني التي تجري اليوم الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وغاب المصري عن المباراة الماضية للتعاون التي فاز فيها فريقه على الدحيل القطري بهدفين لواحد.

ويتصدر سباهان أصفهان الإيراني ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط مثل التعاون والدحيل ولا رصيد لباختاكور.

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ويتأهل بطل كل مجموعة من المجموعات الـ12 إلى الدور ثمن النهائي، ويصعد أيضا أفضل 6 أندية تحتل المركز الثاني على أن تُقسم بالتساوي بين المجموعات الشرقية والغربية.

وشارك مصطفى فتحي (27 عاما) في 8 مباريات مع التعاون منذ انتقاله للفريق في يناير الماضي.

وسجل للفريق 5 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

ويمتد عقد مصطفى مع التعاون إلى 2025.

التعاون مصطفى فتحي
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