تريزيجيه يشارك في فوز باشاك شهير على سيفاس سبور ويقتحم المربع الذهبي

الأحد، 10 أبريل 2022 - 21:10

كتب : FilGoal

تريزيجيه - باشاك شهير - الدوري التركي

حقق باشاك شهير الفوز على سيفاس سبور بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 32 من الدوري التركي.

الفوز رفع رصيد باشاك شهير للنقطة الـ 53 في المركز الرابع بفارق 5 نقاط عن كونيا سبور صاحب المركز الثالث، بينما توقف رصيد سيفاس سبور عند النقطة الـ 41 في المركز الـ 12.

وشهدت المباراة مشاركة محمود حسن تريزيجيه في التشكيل الأساسي لباشاك شهير قبل أن يتم استبداله في الدقيقة الـ 59.

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تقدم ديميتروس جوتاس مبكرا بالهدف الأول لباشاك شهير بعد أن سجل كرة رأسية في الدقيقة الثالثة بالخطأ في مرمى فريقه.

وأضاف دينيس توروك الهدف الثالي للضيوف في الدقيقة الـ 60 بتسديدة صاروخية عجز حارس المرمى عن التصدي لها.

تريزيجيه وصل إلى المشاركة السابعة بقميص باشاك شهير منذ الانضمام إليهم خلال شهر يناير الماضي، وتمكن خلال تلك الفترة من تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدفين.

محمود حسن تريزيجيه باشاك شهير الدوري التركي
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