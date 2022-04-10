انتهت في إسبانيا - ليفانتي (2) - (3) برشلونة.. رأسية قاتلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفانتي ضد برشلونة ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق 92 جوووووووووول في الوقت القاتل.. رأسية دي يونج تنقذ الموقف بعد عرضية من ألبا

ق 88 جافي ينفرد ويسدد ولكن الحارس يتصدى

ق 84 لوك دي يونج وأداما تراوري بدلا من أوباميانج وديمبيلي

ق 83 جووووووووول جونزالو موليرو يعيد حالة التعادل بركلة جزاء على يمين تير شتيجن

ق 81 ركلة جزاء ثالثة لصالح ليفانتي! لونجليه يعرقل لاعب ليفانتي في طريقه للخروج من منطقة الجزاء

ق 80 كليمون لونجليه بدلا من داني ألفيش

ق 75 سون يسدد وتير شتيجن يتصدى

ق 63 جوووووووووول برشلونة يتقدم للمرة الأولى.. تمريرة من جافي إلى بيدري الذي يسدد بلمسة واحدة على يمين الحارس

ق 59 جووووووووول التعادل للفريق الكتالوني.. بيير إيميريك أوباميانج يسجل بعد عرضية من عثمان ديمبيلي

ق 56 ركلة الجزاء تضيع.. روجر مارتي يسدد في منتصف المرمى وتير شتيجن يتصدى

ق 55 ركلة جزاء ثانية!! لمسة يد ضد إريك جارسيا

ق 51 جووووووول خوسيه لويس موراليس يسجل الهدف الأول من علامة الجزاء

ق 50 ركلة جزاء ضد برشلونة.. داني ألفيش يعرقل كامبانا

بداية الشوط الثاني

ق 45 فرينكي دي يونج يسدد فوق العارضة

ق 43 تسديدة من نيمانيا رادويا ولكن تمر بجوار القائم

ق 27 الأخطر في المباراة.. خوسيه لويس موراليس ينفرد ويسدد والكرة تجتاز تير شتيجن ولكن إريك جارسيا يبعدها على خط المرمى

ق 21 فيران توريس يسدد ولكن الحارس داني كارديناس يتصدى بسهولة

ق 5 خوسيه كامبانا يسدد ولكن تير شتيجن يتصدى

بداية المباراة