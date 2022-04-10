انتهت في إسبانيا - ليفانتي (2) - (3) برشلونة.. رأسية قاتلة

الأحد، 10 أبريل 2022 - 20:48

كتب : FilGoal

احتفالات برشلونة بهدف بيدري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفانتي ضد برشلونة ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

-----

نهاية المباراة

ق 92 جوووووووووول في الوقت القاتل.. رأسية دي يونج تنقذ الموقف بعد عرضية من ألبا

ق 88 جافي ينفرد ويسدد ولكن الحارس يتصدى

ق 84 لوك دي يونج وأداما تراوري بدلا من أوباميانج وديمبيلي

ق 83 جووووووووول جونزالو موليرو يعيد حالة التعادل بركلة جزاء على يمين تير شتيجن

ق 81 ركلة جزاء ثالثة لصالح ليفانتي! لونجليه يعرقل لاعب ليفانتي في طريقه للخروج من منطقة الجزاء

ق 80 كليمون لونجليه بدلا من داني ألفيش

ق 75 سون يسدد وتير شتيجن يتصدى

ق 63 جوووووووووول برشلونة يتقدم للمرة الأولى.. تمريرة من جافي إلى بيدري الذي يسدد بلمسة واحدة على يمين الحارس

ق 59 جووووووووول التعادل للفريق الكتالوني.. بيير إيميريك أوباميانج يسجل بعد عرضية من عثمان ديمبيلي

ق 56 ركلة الجزاء تضيع.. روجر مارتي يسدد في منتصف المرمى وتير شتيجن يتصدى

ق 55 ركلة جزاء ثانية!! لمسة يد ضد إريك جارسيا

ق 51 جووووووول خوسيه لويس موراليس يسجل الهدف الأول من علامة الجزاء

ق 50 ركلة جزاء ضد برشلونة.. داني ألفيش يعرقل كامبانا

بداية الشوط الثاني

ق 45 فرينكي دي يونج يسدد فوق العارضة

ق 43 تسديدة من نيمانيا رادويا ولكن تمر بجوار القائم

ق 27 الأخطر في المباراة.. خوسيه لويس موراليس ينفرد ويسدد والكرة تجتاز تير شتيجن ولكن إريك جارسيا يبعدها على خط المرمى

ق 21 فيران توريس يسدد ولكن الحارس داني كارديناس يتصدى بسهولة

ق 5 خوسيه كامبانا يسدد ولكن تير شتيجن يتصدى

بداية المباراة

برشلونة ليفانتي الدوري الإسباني
نرشح لكم
تشافي: ثلاث نقاط من ذهب.. وهذه حقيقة الاعتماد الزائد على بيدري أوباميانج: يمكنني أن أقدم أفضل بكثير.. وعلى ديمبيلي أن يبقى في برشلونة تشكيل برشلونة - أوباميانج وتوريس وديمبيلي يهاجمون ليفانتي أجيري: لا وقت لمضايقة الخصوم.. لدي 25 وغدا لا ينصتون إلى تعليماتي مارسيلو: سنقاتل من أجل كل الألقاب الممكنة هذا الموسم أنشيلوتي يعلق على صافرات الاستهجان ضد بيل وإيقاف كاسيميرو أمام إشبيلية مارسيلو: سعيد بحصول غير الأساسيين على الدقائق.. في نهاية الموسم يجب أن يكون الكل حاضرا بالهدف رقم 20 واليسارية الخامسة.. فاسكيز يحسم انتصار ريال مدريد على خيتافي
أخر الأخبار
تشافي: ثلاث نقاط من ذهب.. وهذه حقيقة الاعتماد الزائد على بيدري 9 دقيقة | الدوري الإسباني
أوباميانج: يمكنني أن أقدم أفضل بكثير.. وعلى ديمبيلي أن يبقى في برشلونة 13 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة طائرة - سيدات الأهلي بطلات الدوري للمرة الـ38 بعد الفوز على سبورتنج 21 دقيقة | مصر
3 ضربات جزاء وشوط جنوني.. برشلونة يقلب الطاولة على ليفانتي 58 دقيقة | أوروبا
في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش ساعة | منتخب مصر
ضربة لكتيبة كونتي.. دوهيرتي يغيب عن توتنام لنهاية الموسم ساعة | الدوري الإنجليزي
طائرة - الزمالك إلى نهائي كأس مصر بالفوز على طلائع الجيش ساعة | رياضات أخرى
تورينو يمنح إنتر أجمل هدية ويجبر ميلان على التعادل ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد مهدي: مراقب لقاء السنغال لم يسجل تجاوزات الجمهور والمذيع الداخلي عكس ما حدث في القاهرة 2 انتهت قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ضد الرجاء ضمن 3 مواجهات عربية 4 رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي