أيهما ينتظره مشوار أصعب لنهاية الدوري.. سيتي أم ليفربول؟

بعدما انتهت القمة الساخنة بين العملاقين بالتعادل بهدفين لمثلهما، استمرت المنافسة حامية الوطيس على لقب الدوري قبل آخر 7 جولات.

الفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي المتصدر والذي تنتظره مواجهات أقل حدة من ليفربول منافسه اللدود.

فرجال المدرب بيب جوارديولا سيستضيفون برايتون (صاحب المركز 11) وواتفورد (19) ونيوكاسل يونايتد (15) وأستون فيلا (12).

كلها فرق في النصف السفلي من الترتيب.

بينما سيخرج سيتي لملاقاة ولفرهامبتون (8) وليدز يونايتد (16) ووست هام يونايتد (6)، على الورق تبدو مواجهة الأخير هي الأصعب في ما تبقى من مشوار رفاق كيفن دي بروين.

على الجانب الآخر، تنتظر ليفربول مواجهات قوية، تبدأ باستضافة مانشستر يونايتد (7) وعلى أرضه سيواجه أيضا إيفرتون (17) وتوتنام (4) وولفرهامبتون (8).

بينما سيسافر لمواجهة نيوكاسل (15) وأستون فيلا (12) وساوثامبتون (14).

7 جولات حاسمة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يطارده سيتي للموسم الثاني على التوالي بينما يسعى ليفربول لاستعادته بعدما ناله في 2020.

وبعدما تعادلا 2-2 ذهابا وإيابا، إذا تساويا في النقاط وفارق الأهداف والأهداف المسجلة والمستقبلة في نهاية الموسم، ستحسم مواجهة فاصلة على أرض محايدة المتوج باللقب.