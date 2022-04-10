ريمونتادا روما تمنحه الفوز الثالث تواليا في الدوري بإسقاط ساليرينيتانا

الأحد، 10 أبريل 2022 - 20:15

كتب : FilGoal

روما

قلب روما تأخره إلى فوز على ضيفه ساليرينيتانا بهدفين لهدف اليوم الأحد في الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

وحقق فريق ذئاب العاصمة فوزه الثالث تواليا في الدوري ليرتقي للمركز الخامس ورصيده 57 نقطة.

بينما ساليرينيتانا استمرت معاناته وتوقف رصيده عند 16 نقطة في ذيل الترتيب.

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وسجل إيفان رادوفانوفيتش في الدقيقة 22 لكن روما تعادل في الدقيقة 81 بواسطة كارلس بيريز.

وأحرز الإنجليزي كريس سمولينج هدف انتصار رجال المدرب جوزيه مورينيو في الدقيقة 85.

ويستضيف روما فريق بودو/جليمت يوم الخميس في إياب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

ثم يحل ضيفا على نابولي في دربي الشمس يوم 18 إبريل الجاري.

روما الدوري الإيطالي
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