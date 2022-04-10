تشكيل برشلونة - أوباميانج وتوريس وديمبيلي يهاجمون ليفانتي
الأحد، 10 أبريل 2022 - 20:05
كتب : FilGoal
أعلن برشلونة تشكيله لمواجهة مضيفه ليفانتي اليوم الأحد في الجولة 31 من الدوري الإسباني.
وجاء التشكيل:
حارس المرمى: مارك أندريه تير شتيجن
الدفاع: جوردي ألبا - رونالد أراوخو - إريك جارسيا - داني ألفيش
وسط الملعب: نيكو جونزاليس - سيرخيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج
الهجوم: فيران توريس - بيير-ايمريك أوباميانج - عثمان ديمبيلي
وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء وتنقلها قناة beIN 1.
ويحتل برشلونة المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة.
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