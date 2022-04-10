حلمي مشهور لـ في الجول: الوقت لا يسمح بالتعاقد مع أجنبي.. المصري الأنسب للمنتخب
الأحد، 10 أبريل 2022 - 19:57
كتب : أحمد الخولي
يرى حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن المدرب الوطني هو الأنسب لقيادة الفراعنة خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.
ورحل كارلوس كيروش عن قيادة مصر ولم يحدد الاتحاد هل سيخلفه مصري أم أجنبي.
وقال مشهور لـFilGoal.com:"في رأيي المدرب المصري هو الحل الاضطراري والضروري للمرحلة المقبلة".
وواصل "المنتخب سيبدأ تصفيات إفريقيا في يونيو، لابد أن يعرف المدرب الجديد كل شيء".
وأضاف "لا وقت لاستقدام أجنبي. في أي حال اتحاد الكرة سيختار الأنسب للكرة المصرية".
وانتهى عقد كيروش مع مصر بعد فشله في بلوغ كأس العالم 2022.
واحتل كيروش مع الفراعنة المركز الرابع في كأس العرب 2021 ووصافة كأس إفريقيا 2021.
وقاد البرتغالي المنتخب منذ سبتمبر الماضي خلفا لحسام البدري.
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