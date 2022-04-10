حازم إمام لـ في الجول: أميل لأجنبي لخلافة كيروش
الأحد، 10 أبريل 2022 - 19:43
كتب : أحمد الخولي
يرى حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ونجم الفراعنة والزمالك السابق أن المدرب الأجنبي هو الأفضل للمنتخب.
ورحل كارلوس كيروش عن قيادة مصر ولم يحدد الاتحاد هل سيخلفه مصري أم أجنبي.
وقال إمام لـFilGoal.com:"وجهة نظري أن المدرب الأجنبي أفضل".
وأضاف "المرحلة المقبلة تتطلب مدربا أجنبيا يقود منتخب مصر".
وانتهى عقد كيروش مع مصر بعد فشله في بلوغ كأس العالم 2022.
واحتل كيروش مع الفراعنة المركز الرابع في كأس العرب 2021 ووصافة كأس إفريقيا 2021.
وقاد البرتغالي المنتخب منذ سبتمبر الماضي خلفا لحسام البدري.
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