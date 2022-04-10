الأكثر تأثيرا ورقم جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي

35 مساهمة في 47 مباراة مع ليفربول أمام الأندية الست الكبرى في إنجلترا، إنه محمد صلاح.

شارك محمد صلاح مع فريقه ليفربول في قمة مباريات الأسبوع 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2

وصنع محمد صلاح الهدف الثاني لـ ساديو ماني بعد أقل من دقيقة واحدة على بداية الشوط الثاني.

وساهم صلاح في هدفه الـ11 ضد مانشستر سيتي في 14 مباراة بواقع سبعة أهداف وأربع تمريرات حاسمة.

ولعب هداف ليفربول 39 مباراة مع الريدز هذا الموسم في جميع المسابقات سجل خلالها 28 هدفا و11 تمريرة حاسمة.

وجاءت أرقام صلاح في المباراة كالتالي:

الدقائق: 90

التسديدات: 1

صناعة الفرص: 3

التمريرات الصحيحة: 20 من 23 بدقة 87%

صناعة الفرص المؤكدة: 2 (الأكثر في المباراة)

صناعة الأهداف: 1

المراوغات الصحيحة: 2 من 5 محاولات

الكرات الطولية الصحيحة: 2

الفوز بالثنائيات: 5