مران الأهلي - مشاركة صلاح محسن وكوكا.. وجاهزية حمدي فتحي وطاهر لـ الرجاء

أعلن الأهلي جاهزية حمدي فتحي وطاهر محمد ومحمود وحيد لمباراة الرجاء يوم السبت في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومنعت الإصابة الثلاثي من المشاركة ضد المصري يوم السبت في الدوري المصري الممتاز.

وتدرب الثلاثي في الجيم تحت إشراف الجهاز الطبي وسيتم تقييم حالته قبل الانتظام في التدريبات.

وكشف أحمد أبو عبلة طبيب الفريق تعافي الثنائي صلاح محسن وأحمد نبيل "كوكا".

وذكر النادي أن الأخيرين شاركا في مران الأحد في ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة.

وقال أبو عبلة إن محمد هاني حالته مطمئنة وسيشارك في المران خلال 48 ساعة. ويستكمل هاني برنامجه التأهيلي.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء المصري تدريبات استشفائية قبل إجراء تقسيمة.

وسيرتاح اللاعبون غدا وسيستأنفون المران يوم الثلاثاء.

ويستضيف الأهلي فريق إيسترن كومباني يوم الثلاثاء في الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

ثم يواجه الرجاء في دوري الأبطال يوم السبت.