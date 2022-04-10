الخطيب يناقش مع موسيماني استعدادات المرحلة المقبلة لـ الأهلي

الأحد، 10 أبريل 2022 - 17:29

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

الأهلي

عقد محمود الخطيب رئيس الأهلي جلسة مع بيتسو موسيماني مدرب الفريق اليوم الأحد لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالنادي.

وحضر الجلسة حسام غالي عضو مجلس الإدارة وقائد الفريق السابق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وأوضح الأهلي عبر موقعه أن الجلسة تطرقت لأمور الفريق خلال الفترة الماضية وناقشت استعدادات المرحلة المقبلة.

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وأشار الأهلي إلى أن الخطيب ناقش مع موسيماني توفير احتياجات الفريق في ظل منافسته على الصعيدين المحلي والقاري.

واستمر الأهلي متصدرا لترتيب الدوري رغم خسارته بهدف أمام المصري يوم السبت.

ويستعد لمواجهة الرجاء في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واللقاء المقبل للأهلي سيكون ضد ضيفه إيسترن كومباني يوم الثلاثاء في الدوري.

الأهلي موسيماني الخطيب
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