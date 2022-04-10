سباق الدوري الإيطالي - نابولي يسقط أمام فيورنتينا.. وفرصة لقطبي ميلان

الأحد، 10 أبريل 2022 - 17:11

كتب : FilGoal

نابولي ضد فيورنتينا

أهدر نابولي ثلاث نقاط هامة في سباق لقب الدوري الإيطالي بعد الهزيمة أمام فيورنتينا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الأسبوع الـ32 من الدوري الإيطالي.

تقدم نيكولاس جونزاليس أولا لـ فيورنتينا مع الدقيقة 29 بتسديدة قوية من متابعة لكرة ارتدت من الدفاع.

وأدرك درايس ميرتينز التعادل لـ نابولي بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني من صناعة فيكتور أوسيمين.

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وأعاد جوناثان إكوني التقدم مجددا لـ فيورنتينا مع الدقيقة 66 من صناعة نيكولاس جونزاليس.

ست دقائق بعد ذلك ووسع أرتور كابرال الفارق للفيولا بالهدف الثالث.

ولم يشفع هدف فيكتور أوسيمين الذي سجله في الدقيقة 84 لحصول نابولي على أي نقطة من المباراة.

الخسارة أوقفت رصيد نابولي عند 66 نقطة في المركز الثالث، وهو نفس رصيد إنتر ميلان مع مباراة أقل وبفارق نقطة واحدة عن ميلان الذي سيلعب أمام تورينو اليوم.

وارتفع رصيد فيورنتينا للنقطة 53 في المركز السابع.

نابولي فيورنتينا الدوري الإيطالي
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