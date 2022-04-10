أجيري: لا وقت لمضايقة الخصوم.. لدي 25 وغدا لا ينصتون إلى تعليماتي

رد خافيير أجيري المدرب المكسيكي لفريق مايوركا على اتهامه بممارسة بعض الأمور لمضايقة الخصوم من أجل تحقيق الفوز بشكل طريف.

وقال أجيري في تصريحات لإذاعة كادينا كوبي: "يتهمونني بقص عشب الملعب، بتغيير مكان دكة الفريق المضيف، ,برش المياه”.

واستدرك "لدي ما يكفيني مع 25 وغدًا لا ينصتون إلى تعليماتي حتى أتفرغ لأصير بستاني الملعب"

مايوركا فاز على أتليتكو مدريد بهدف مقابل لا شيء أمس السبت في الدوري الإسباني. فوز رفع رصيد مايوركا إلى 29 نقطة مرتقيا للمركز الـ17 الذي ينجو بصاحبه من الهبوط.

ويعد الفوز هو الأول لـ مايوركا تحت قيادة آجيري في مباراته الثانية مع الفريق بعد الخسارة أمام خيتافي الجولة الماضية، والأول للفريق منذ 6 مباريات.

كان خافيير أجيري قد تولى تدريب منتخب مصر خلال الفترة من 1 أغسطس 2018 إلى 7 يوليو 2019، حيث تمت إقالته بعد توديع كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا.