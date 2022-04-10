أمير مرتضى يكشف جديد موقف اللاعبين المنتهية عقودهم.. وهل يوجد خلافات بالفريق؟

الأحد، 10 أبريل 2022 - 11:42

كتب : FilGoal

احتفال إمام عاشور مع أحمد سيد زيزو - الزمالك أمام مصر للمقاصة

كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، جديد موقف اللاعبين المنتهية عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "الأمر بسيط. ما طُلب من اللاعبين المنتهية عقودهم هو حسم أمرهم احتراما للنادي ولتحديد خطواتنا المقبلة في التعاقدات".

وأضاف "هذه الأمور تحدث في كل أندية العالم. رأينا جيني فينالدوم مثلا يلعب مع ليفربول حتى آخر دقيقة رغم تأكد رحيله، ونرى حاليا محمد صلاح وكيليان مبابي يلعبان في ظل مفاوضات التجديد مع فريقيهما".

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المشرف على الكرة أكمل "لا يوجد صراع بين النادي واللاعبين، لكن لا يمكن للاعب أن يكون هو من يدير نفسه. يقرر متى يلعب ومتى يغيب أو متى يشارك إعلاميا أو يحصل على إجازة. أي فريق كبير ويعمل باحترافية لا يقبل ذلك".

واستمر "حين اتخذنا قرار عدم التجديد للاعبين كان لغلق الأمر وعدم الحديث عنه مجددا. لا نستطيع انتظار اللاعبين ولن أقبل بأن يتواجد لاعب في الفريق ويبحث عن عروض أخرى أو يضع عقد الزمالك جانبا كحل مضمون إن لم يستطع الرحيل".

وماذا لو طلب أحد اللاعبين التجديد؟ هنا رد أمير مرتضى "ما في مصلحة الزمالك وكرامته سيتم. جماهير الزمالك حزينة بسبب الخروج الإفريقي، ومررنا بفترة كنا نتحدث فيها عن كل شيء إلا الكرة. حين نصالح هذه الجماهير، وحين يثبت اللاعبون بأنهم الأفضل في مراكزهم خلال المنافسات المحلية، وقتها نستطيع أن نرى من قاتلوا في الملعب حبا في النادي وليس بالكلام في الإعلام".

وأخيرا، رد أمير مرتضى على حقيقة وجود خلافات بينه وبين اللاعبين، فقال "ضمن سلبيات الفترة الماضية أنني حين جئت وجدت مشاكل تعاقدية، بعضها مهين للنادي".

واستمر "في النهاية لا يمكن لوم اللاعبين على ذلك لكن يوجد مشاكل في العقود حصرناها، وبنسبة كبيرة سيتم حل هذه المشاكل".

أمير أوضح "بعض اللاعبين متعاونين وأبدوا حسن نية مثل أوباما الذي جاء لنا وأخطرنا بأنه لا يمكنه التشرط على النادي، والبعض الآخر يرفض تغيير العقود. والحديث هنا بالمناسبة ليس عن قيمة مالية للعقود، لكن عن بنود لا يمكن الموافقة على وجودها".

وأتم "يمكن للاعب أن يكون عقده ساريا لسنوات مقبلة، لكنه يفاجأ الجمهور برحيله في أي لحظة بسبب شرط جزائي ضعيف في عقده. يجب على الجمهور أن يعلم ذلك، ونحن بدورنا نتعامل مع الأمر".

الزمالك فاز على مصر للمقاصة بهدف مقابل لا شيء مساء أمس السبت.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

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