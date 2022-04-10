الكشف عن احتمالية إجراء الونش لجراحة في الركبة

كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، عن احتمالية إجراء محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق لجراحة في الركبة.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "الونش يعاني مشكلة في الركبة منذ الموسم الماضي. ليست مشكلة كبيرة لكنها كانت تتعبه وتحامل على نفسه كثيرا من أجل ارتباطات الفريق والمنتخب".

وأضاف "ننسق مع محمد أسامة طبيب الفريق واللاعب لمعرفة الحل الأمثل سواء بإجراء عملية أو لا".

أمير أتم "الأولوية لعدم إجراءها وهذا ما نعمل عليه حاليا من خلال برنامج علاجي، وإن اضطررنا لإجراء عملية فهي ليست عملية كبيرة".

الونش غاب عن الزمالك أمام مصر للمقاصة بسبب الإيقاف بعد الطرد أمام بيراميدز.

وشارك صاحب الـ26 عاما في 15 مباراة حتى الآن مع الزمالك هذا الموسم بمختلف البطولات، بجانب 11 مباراة مع منتخب مصر في كأس العرب، وكأس أمم إفريقيا، وتصفيات كأس العالم.

الزمالك فاز على مصر للمقاصة بهدف مقابل لا شيء، سجله إمام عاشور.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.