نبيه: مباراة مصر للمقاصة "تُكسب ولا تُلعب" والنتائج ساعدتنا

وصف أسامة نبيه مدرب الزمالك مباراة مصر للمقاصة بأنها "تُكسب ولا تُلعب".

وفاز الزمالك بهدف دون رد على مصر للمقاصة في الجولة 13 من الدوري المصري.

وقال أسامة نبيه عقب المباراة: "تقييم النتيجة مهم في ظل ظروف المباراة خاصة بعد طرد بنشرقي في أول 10 دقائق من الشوط الثاني وهذا يعني لنا الكثير".

وأكمل عبر أون تايم سبورتس 1: "اللاعبون قدموا مباراة تكتيكية على أعلى مستوى والشكل الفني ليس على المستوى الذي نأمله لكن ظهرنا بشكل جيد تكتيكيا".

وأضاف "تلك ظروف مباراة لا تُلعب غير بهذا الشكل، حضرّنا الكثير بناءً على مباراة بيراميدز وكان المفترض أن يكون شكلنا أفضل".

وواصل "المباراة تحولت لمستوى مباريات الدرجة الأولى نظرا لطبيعة ظروفها".

وتابع "نريد الاستمرار على نفس الحالة المعنوية ونحاول الحفاظ عليها وهي مباراة تُكسب ولا تُلعب".

وأردف "النتائج اليوم ساعدتنا على التقدم جيدا في جدول الترتيب والمهم الدفعة المعنوية في الدوري وأغلقنا صفحة دوري أبطال إفريقيا".

وأتم "الغيابات؟ وصلنا لقناعة مع اللاعبين أن كل الموجود سيكون له أدوار، وفي الفترة المقبلة سيكون هناك أدوار أكثر".

أسامة نبيه: مباراة مصر للمقاصة كانت تتكسب متتلعبش.. وقفلنا صفحة إفريقيا والتركيز حاليا على الدوري والكاس#ستاد_مصر pic.twitter.com/piqk6VeApn — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 9, 2022

وتساوى الزمالك مع الأهلي في رصيد النقاط بعدما خسر الأخير من المصري بهدف دون رد.

وارتفع رصيد الأبيض إلى 31 نقطة من 13 مباراة مقابل 31 نقطة من 12 مباراة للأهلي.