المقاصة: نقص الخبرة أضر بنا أمام الزمالك.. والصباحي احتسب ضدنا 3 ركلات جزاء في مباراتين

الأحد، 10 أبريل 2022 - 01:25

كتب : FilGoal

مصر للمقاصة - الزمالك - إمام عاشور

تحدث إسلام عادل مدير الكرة والمدرب العام لفريق مصر للمقاصة عن هزيمة الفريق أمام الزمالك بهدف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر للدوري المصري.

وقال عادل في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2 عقب المباراة: "أهنئ الزمالك وأتمنى لنا الحظ الأفضل. نعرف أننا نواجه الزمالك وهو فريق كبير ينافس على الدوري ولكننا نخوض المباراة ونحن في المركز قبل الأخير وبالتالي كنا بحاجة للفوز أو نقطة على الأقل".

وأضاف "ظروف المباراة ساعدتنا بعض طرد أشرف بنشرقي حيث اكتسبنا زيادة عددية وهذا ما جعلنا أكثر عصبية. فقدان الكرة بسهولة من جانبنا يرجع إلى قلة الخبرة".

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وأوضح "البعض لم يصدق أن شكل المباراة تغير وبالتالي استمر التسرع في الوصول إلى المرمى بالكرات الطولية، بينما كان يمكننا الخروج بنقطة التعادل إذا تدرجنا بالكرة بصورة أفضل".

وتابع "لدينا بعض الإيجابيات وسنبني عليها حتى إن كانت قليلة. لم يعد فقدان النقاط ممكنا أيا يكن الخصم وإلا سنواجه وضع لا نريده. لا يمكننا السكوت والاستسلام مثل السابق فكل ساعة تمر محسوبة علينا".

وواصل عادل "لدينا اجتماعات يومية وكنا في معسكر لمدة أسبوع في الإسماعيلية. ضحينا وتركنا منازلنا في رمضان واللاعبون يقدمون ما عليهم، لن أتهم أحدا بالتقصير".

واختتم "الحكم محمد الصباحي أدار لنا مباراة الإسماعيلي، ثم واجهنا البنك الأهلي وعاد وأدار لنا مباراة الزمالك. أمام الإسماعيلي احتسب ضدنا ركلتي جزاء، وأمام الزمالك احتسب واحدة. هو حكم كبير وبالتأكيد هي قرارات يراها صحيحة، ولكن لم تسكن أي منهن شباكنا".

ويحتل مصر للمقاصة المركز السابع عشر -قبل الأخير- برصيد 9 نقاط.

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