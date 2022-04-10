مباراة غيرت مسيرتي - إيهاب المصري.. عندما قلت لمحمد عودة "أنت بتحلم" فسجلت هدفا

الأحد، 10 أبريل 2022 - 10:52

كتب : رضا السنباطي إسلام أحمد

الزمالك والمقاولون ايهاب المصري

هدف أو تصدي أو تألق لافت للأنظار، لقطة واحدة في مباراة قد تكون السبب في تغيير مسيرة لاعب بشكل كامل.

إيهاب المصري

النادي : الإعلاميين

FilGoal.com وسلسلة جديدة تحت عنوان "مباراة غيرت مسيرتي" يكشف خلالها نجوم الكرة المصرية لقطات كانت سببا في تغيير مسارهم.

واليوم يتحدث إيهاب المصري هداف المقاولون العرب السابق عن مباراة غيرت مسيرته.

أخبار متعلقة
مباراة غيرت مسيرتي - مختار مختار.. بدايتي مع الأهلي أمام بطل بولندا وسبب اعتزالي مبكرا مباراة غيرت مسيرتي – هيثم فاروق: عندما منعت جمال عبد الحميد من التألق فرشحوني لكأس العالم مباراة غيرت مسيرتي - عندما تخلص شريف عبد الفضيل من الضغط في شباك طلائع الجيش مباراة غيرت مسيرتي – وائل القباني.. عندما عدت للمشاركة بعدما كنت خارج قائمة الـ 25

وقال إيهاب المصري لـ FilGoal.com: "في موسم 2005-2006، في آخر مباراة بالدوري المصري بين المقاولون العرب والاتحاد السكندري وكانت المباراة الأخيرة في الدوري وآخر موسم لي في قطاع الناشئين وكان عمري 20 عاما".

"وكان يتم تصعيدي فقط للفريق الأول دون المشاركة فكنت ضمن الـ 18 خلال اللقاء الختامي والمصيري في الدوري".

"كان المقاولون العرب في حاجة للانتصار حتى يضمن البقاء وكان هناك توتر شديد ولم نستطع التسجيل وكان الاتحاد السكندري يضم عناصر مميزة والحارس المتألق سمير عاشور".

"محمد رضوان المدير الفني أشركني في الدقيقة 62 وكانت النتيجة تشير للتعادل السلبي وبعد 4 دقائق، ارتدت كرة داخل منطقة الجزاء فسددت بالقدم اليسري داخل الشباك وانتهت المباراة بفوزنا بهدف دون رد وضَمن بسببها الفريق البقاء".

"قبل المباراة تحدثت مع محمد عودة لاعب الفريق آنذاك أثناء مباراة المصري مع المقاولون وذكرت له برغبتي في الحصول على إجازة لعدم مشاركتي مع الفريق".

"حينها طالبني بالتحلى بالصبر وأخبرني أنني سأشارك في المباراة الأخيرة وربما أسجل هدفا فالجميع يتحدث عني حينها فرددت عليه قائلا: (أنت بتحلم) فقال لي سترى وبالفعل هو ما حدث".

"هذه المباراة كانت سببا في استمراري لأكثر من خمسة مواسم مع الفريق في الدوري الممتاز وتواجدي في المنتخب الأولمبي مع نيلو فينجادا ومجدي طلبة ثم المنتخب الأول مع حسن شحاتة".

"ربما لو حصل غير ذلك لتغيرت مسيرتي في كرة القدم".

إيهاب المصري ارتدى عقب المقاولون العرب قميص المصري البورسعيدي وسموحة وبتروجت وأسوان وحرس الحدود واختتم مسيرته بقميص منتخب السويس.

ويعد إيهاب المصري خامس هدافي المقاولون العرب تاريخيا في الدوري برصيد 28 هدفا من أصل 40 سجلها في الدوري بشكل عام.

مباراة غيرت مسيرتي إيهاب المصري المقاولون العرب الاتحاد السكندري
نرشح لكم
أمير مرتضى يكشف جديد موقف اللاعبين المنتهية عقودهم.. وهل يوجد خلافات بالفريق؟ الكشف عن احتمالية إجراء الونش لجراحة في الركبة نبيه: مباراة مصر للمقاصة "تُكسب ولا تُلعب" والنتائج ساعدتنا المقاصة: نقص الخبرة أضر بنا أمام الزمالك.. والصباحي احتسب ضدنا 3 ركلات جزاء في مباراتين أمير مرتضى: نحاول حل الأزمات التي وجدناها في الزمالك.. وهدفنا الحفاظ على الدوري صاحب هدف فوز المصري: هكذا سجلت أمام الأهلي.. والأعين على مواجهة الكونفدرالية الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع فاركو.. القنوات الناقلة والمعلق الشعباني: حصدنا 3 نقاط أمام فريق كبير وهو الأهلي.. وموقعنا في الجدول ليس الأفضل
أخر الأخبار
أمير مرتضى يكشف جديد موقف اللاعبين المنتهية عقودهم.. وهل يوجد خلافات بالفريق؟ 11 دقيقة | الدوري المصري
ماذا فعل صلاح أمام مانشستر سيتي من قبل 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الكشف عن احتمالية إجراء الونش لجراحة في الركبة 20 دقيقة | الدوري المصري
محمد صلاح: نتمنى تحقيق الرباعية هذا الموسم 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباراة غيرت مسيرتي - إيهاب المصري.. عندما قلت لمحمد عودة "أنت بتحلم" فسجلت هدفا ساعة | الدوري المصري
نبيه: مباراة مصر للمقاصة "تُكسب ولا تُلعب" والنتائج ساعدتنا 10 ساعة | الدوري المصري
المقاصة: نقص الخبرة أضر بنا أمام الزمالك.. والصباحي احتسب ضدنا 3 ركلات جزاء في مباراتين 10 ساعة | الدوري المصري
أمير مرتضى: نحاول حل الأزمات التي وجدناها في الزمالك.. وهدفنا الحفاظ على الدوري 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد مهدي: مراقب لقاء السنغال لم يسجل تجاوزات الجمهور والمذيع الداخلي عكس ما حدث في القاهرة 2 انتهت قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ضد الرجاء ضمن 3 مواجهات عربية 4 رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي