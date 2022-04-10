مباراة غيرت مسيرتي - إيهاب المصري.. عندما قلت لمحمد عودة "أنت بتحلم" فسجلت هدفا

هدف أو تصدي أو تألق لافت للأنظار، لقطة واحدة في مباراة قد تكون السبب في تغيير مسيرة لاعب بشكل كامل.

إيهاب المصري النادي : الإعلاميين

FilGoal.com وسلسلة جديدة تحت عنوان "مباراة غيرت مسيرتي" يكشف خلالها نجوم الكرة المصرية لقطات كانت سببا في تغيير مسارهم.

واليوم يتحدث إيهاب المصري هداف المقاولون العرب السابق عن مباراة غيرت مسيرته.

وقال إيهاب المصري لـ FilGoal.com: "في موسم 2005-2006، في آخر مباراة بالدوري المصري بين المقاولون العرب والاتحاد السكندري وكانت المباراة الأخيرة في الدوري وآخر موسم لي في قطاع الناشئين وكان عمري 20 عاما".

"وكان يتم تصعيدي فقط للفريق الأول دون المشاركة فكنت ضمن الـ 18 خلال اللقاء الختامي والمصيري في الدوري".

"كان المقاولون العرب في حاجة للانتصار حتى يضمن البقاء وكان هناك توتر شديد ولم نستطع التسجيل وكان الاتحاد السكندري يضم عناصر مميزة والحارس المتألق سمير عاشور".

"محمد رضوان المدير الفني أشركني في الدقيقة 62 وكانت النتيجة تشير للتعادل السلبي وبعد 4 دقائق، ارتدت كرة داخل منطقة الجزاء فسددت بالقدم اليسري داخل الشباك وانتهت المباراة بفوزنا بهدف دون رد وضَمن بسببها الفريق البقاء".

"قبل المباراة تحدثت مع محمد عودة لاعب الفريق آنذاك أثناء مباراة المصري مع المقاولون وذكرت له برغبتي في الحصول على إجازة لعدم مشاركتي مع الفريق".

"حينها طالبني بالتحلى بالصبر وأخبرني أنني سأشارك في المباراة الأخيرة وربما أسجل هدفا فالجميع يتحدث عني حينها فرددت عليه قائلا: (أنت بتحلم) فقال لي سترى وبالفعل هو ما حدث".

"هذه المباراة كانت سببا في استمراري لأكثر من خمسة مواسم مع الفريق في الدوري الممتاز وتواجدي في المنتخب الأولمبي مع نيلو فينجادا ومجدي طلبة ثم المنتخب الأول مع حسن شحاتة".

"ربما لو حصل غير ذلك لتغيرت مسيرتي في كرة القدم".

إيهاب المصري ارتدى عقب المقاولون العرب قميص المصري البورسعيدي وسموحة وبتروجت وأسوان وحرس الحدود واختتم مسيرته بقميص منتخب السويس.

ويعد إيهاب المصري خامس هدافي المقاولون العرب تاريخيا في الدوري برصيد 28 هدفا من أصل 40 سجلها في الدوري بشكل عام.