استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات شريف عبد الفضيل.. حازم إمام والصقر ضمن الخماسي

الأحد، 10 أبريل 2022 - 01:13

كتب : حسام نور الدين

شريف عبد الفضيل

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

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وشارك شريف عبد الفضيل نجم مصر والأهلي والإسماعيلي السابق في الاستفتاء.

وجاءت اختياراته بالترتيب:

1 - محمد صلاح

2 – محمود الخطيب

3 - محمد أبو تريكة

4 - حازم إمام

5 - أحمد حسن

6- حسن شحاتة

*أي اختيارات بعد أول 5 لا تحصل على نقاط وتكون بناء على طلب النجم المشارك في الاستفتاء

التصويت مستمر حتى منتصف أبريل.

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شريف عبد الفضيل استفتاء الأفضل في تاريخ مصر
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