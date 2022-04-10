صاحب هدف فوز المصري: هكذا سجلت أمام الأهلي.. والأعين على مواجهة الكونفدرالية

الأحد، 10 أبريل 2022 - 01:11

كتب : FilGoal

احتفال هيثم العيوني بالهدف أمام الأهلي

أبدى التونسي هيثم العيوني لاعب المصري سعادته بالفوز على الأهلي وتسجيله لهدف الانتصار، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر للدوري المصري.

وقال العيوني في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "الحمد لله على هذا الفوز. أهديه لجماهير المصري التي وضعت ثقتها بنا، وكان لدينا الكثير من الأمل في تحقيق شيء إيجابي بهذه المباراة".

وأضاف "هذا الهدف أتى بعد تعب، ووفقني ربي كي أتوج به جهود زملائي".

أخبار متعلقة
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي مع الرجاء.. القنوات الناقلة والحكم الشعباني: حصدنا 3 نقاط أمام فريق كبير وهو الأهلي.. وموقعنا في الجدول ليس الأفضل مؤتمر موسيماني: مباراة المصري مختلفة وهذا سبب عدم مشاركة عبد القادر من البداية الهزيمة الأولى للأحمر في الدوري.. المصري يفوز على الأهلي بهدف "ماركة تونسية"

وتابع "هدفي كان ضد فريق كبير وهذا يمنحني دفعة جيدة للمستقبل".

وعن كيفية تسجيله أوضح العيوني "ضربات الرأس وتنفيذ المخالفات هي أمور عملنا عليها في التدريبات. كنت أتدرب على التحرك صوب المكان الذي سجلت منه عند القائم الثاني، فتواجدت في المكان الصحيح وسجلت الهدف".

في الإطار ذاته قال حسن علي لاعب الفريق البورسعيدي: "أهدي الفوز لقائد الفريق إسلام صلاح. عملنا طوال الأسبوع بتركيز لأجل هذه المباراة".

وأضاف "بإذن الله القادم أفضل. أمامنا مباراة هامة ضد نهضة بركان في الكوندرالية وبإذن الله سنحقق نتيجة إيجابية".

وعن علاقته بالمدرب معين الشعباني أوضح "يتحدث معي دائما ويمنحني كامل الثقة ويخبرني أني لاعب جيد وأنه مستعد لمنحي الثقة، وإن شاء الله سأظل جديرا بهذه الثقة".

ورفع المصري رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 31 نقطة على الصدارة متساويا في الرصيد مع الزمالك وله مباراة مؤجلة.

الدوري المصري المصري هيثم العيوني الأهلي
نرشح لكم
نبيه: مباراة مصر للمقاصة "تُكسب ولا تُلعب" والنتائج ساعدتنا المقاصة: نقص الخبرة أضر بنا أمام الزمالك.. والصباحي احتسب ضدنا 3 ركلات جزاء في مباراتين أمير مرتضى: نحاول حل الأزمات التي وجدناها في الزمالك.. وهدفنا الحفاظ على الدوري الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع فاركو.. القنوات الناقلة والمعلق الشعباني: حصدنا 3 نقاط أمام فريق كبير وهو الأهلي.. وموقعنا في الجدول ليس الأفضل مرتضى منصور: هدهود تقدم باستقالته وقبلناها.. وجمال عبد الحميد سيظل عضوا في المجلس مؤتمر موسيماني: مباراة المصري مختلفة وهذا سبب عدم مشاركة عبد القادر من البداية إبراهيم عادل: بيراميدز كان الأفضل في كل شيء أمام المحلة
أخر الأخبار
نبيه: مباراة مصر للمقاصة "تُكسب ولا تُلعب" والنتائج ساعدتنا 2 ساعة | الدوري المصري
المقاصة: نقص الخبرة أضر بنا أمام الزمالك.. والصباحي احتسب ضدنا 3 ركلات جزاء في مباراتين 3 ساعة | الدوري المصري
أمير مرتضى: نحاول حل الأزمات التي وجدناها في الزمالك.. وهدفنا الحفاظ على الدوري 3 ساعة | الدوري المصري
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات شريف عبد الفضيل.. حازم إمام والصقر ضمن الخماسي 3 ساعة | الأفضل في تاريخ مصر
صاحب هدف فوز المصري: هكذا سجلت أمام الأهلي.. والأعين على مواجهة الكونفدرالية 3 ساعة | الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي مع الرجاء.. القنوات الناقلة والحكم 3 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
أنشيلوتي يعلق على صافرات الاستهجان ضد بيل وإيقاف كاسيميرو أمام إشبيلية 3 ساعة | الدوري الإسباني
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع فاركو.. القنوات الناقلة والمعلق 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد مهدي: مراقب لقاء السنغال لم يسجل تجاوزات الجمهور والمذيع الداخلي عكس ما حدث في القاهرة 2 انتهت قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ضد الرجاء ضمن 3 مواجهات عربية 4 رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي