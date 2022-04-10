صاحب هدف فوز المصري: هكذا سجلت أمام الأهلي.. والأعين على مواجهة الكونفدرالية

أبدى التونسي هيثم العيوني لاعب المصري سعادته بالفوز على الأهلي وتسجيله لهدف الانتصار، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر للدوري المصري.

وقال العيوني في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "الحمد لله على هذا الفوز. أهديه لجماهير المصري التي وضعت ثقتها بنا، وكان لدينا الكثير من الأمل في تحقيق شيء إيجابي بهذه المباراة".

وأضاف "هذا الهدف أتى بعد تعب، ووفقني ربي كي أتوج به جهود زملائي".

وتابع "هدفي كان ضد فريق كبير وهذا يمنحني دفعة جيدة للمستقبل".

وعن كيفية تسجيله أوضح العيوني "ضربات الرأس وتنفيذ المخالفات هي أمور عملنا عليها في التدريبات. كنت أتدرب على التحرك صوب المكان الذي سجلت منه عند القائم الثاني، فتواجدت في المكان الصحيح وسجلت الهدف".

في الإطار ذاته قال حسن علي لاعب الفريق البورسعيدي: "أهدي الفوز لقائد الفريق إسلام صلاح. عملنا طوال الأسبوع بتركيز لأجل هذه المباراة".

وأضاف "بإذن الله القادم أفضل. أمامنا مباراة هامة ضد نهضة بركان في الكوندرالية وبإذن الله سنحقق نتيجة إيجابية".

وعن علاقته بالمدرب معين الشعباني أوضح "يتحدث معي دائما ويمنحني كامل الثقة ويخبرني أني لاعب جيد وأنه مستعد لمنحي الثقة، وإن شاء الله سأظل جديرا بهذه الثقة".

ورفع المصري رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 31 نقطة على الصدارة متساويا في الرصيد مع الزمالك وله مباراة مؤجلة.