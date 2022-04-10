الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع فاركو.. القنوات الناقلة والمعلق
الأحد، 10 أبريل 2022 - 00:50
كتب : FilGoal
يستعد الزمالك لمواجهة فاركو ضمن مباريات الأسبوع الـ14 من الدوري المصري الممتاز.
وحقق الزمالك الفوز في مباراته الأخيرة على مصر للمقاصة بهدف دون رد سجله إمام عاشور.
على الجانب الآخر، تعادل فاركو في مباراته الأخيرة مع البنك الأهلي بهدفين لكل فريق.
وتقام المباراة يوم الثلاثاء 12 إبريل.
ويقام اللقاء على ستاد القاهرة الدولي.
وتبدأ المباراة في تمام الساعة 9:30 مساء.
ويعلق على المباراة بلال علام.
ويتواجد الزمالك في المركز الثاني للدوري المصري برصيد 31 نقطة.
ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد 17 نقطة.
وسيغيب عن الزمالك أشرف بنشرقي بعد تلقيه البطاقة الحمراء في المباراة الأخيرة أمام مصر للمقاصة.
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