حكايات في الجول - خفاجة علي.. من لاعب درجة رابعة إلى المشاركة في "مسلسل الكبير"

الأحد، 10 أبريل 2022 - 13:05

كتب : رضا السنباطي

خفاجة علي لاعب ترسانة مطروح

اعتاد على تأدية تدريباته اليومية مع فريقه والمشاركة في مباريات دوري الدرجة الربعة المصري التي لا تذاع عبر الشاشات والقنوات الفضائية ولا يشاهدها سوى المتواجدين في الملعب.

إلا أن الفرصة التي حصل عليها خفاجة علي لاعب فريق ترسانة مطروح الذي يشارك في دوري الدرجة الرابعة المصرية للظهور على شاشات القنوات المصرية لم تأت من كرة القدم، ولكن جاءت من خلال مسلسلات شهر رمضان.

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ولم تكن فرصة ظهور خفاجة علي عبر الفضائيات عادية، لكنها جاءت من أوسع الأبواب في أحد أكثر المسلسلات مشاهدة في شهر رمضان، وهو مسلسل "الكبير أوي" من بطولة النجم أحمد مكي.

وظهر خفاجة علي في الحلقة السابعة من مسلسل الكبير، وكان من ضمن المجموعات التي شاركت في الحلقة.

خفاجة علي من مواليد عام 2000 ويشارك في مركز صانع الألعاب.

ويحكي خفاجة علي لـFilGoal.com كيف وصل للمشاركة في مسلسل الكبير.

وقال خفاجة علي لـFilGoal.com: "بدأت كرة القدم في نادي كفر الشيخ ثم الضبعة ثم حرس الحدود قبل أن يتم تصعيدي للفريق الأول مع علاء إبراهيم، وبعدها انتقلت إلى غزل المحلة وبني عبيد والزعفران وحاليا ألعب مع ترسانة مطروح".

وواصل "مثلي الأعلى محمود حسن تريزيجيه وهو صديقي وشقيقه أحمد مدربي ولدي طموحات كبيرة في كرة القدم".

كيف وصل لمسلسلات رمضان؟

وكشف خفاجة علي لـFilGoal.com كيف وصل للمشاركة في مسلسل الكبير قائلا: "في الفترة الأخيرة شاركت في عدة إعلانات تليفزيونية وصديقي هو نجل الفنان بيومي فؤاد وهو يعمل كمساعد مخرج".

وأكمل "صديقي رشحني لـ أحمد الجندي مخرج مسلسل الكبير بعدما شاهدني في أكثر من إعلان، وبالفعل جعلني أشارك في المسلسل في الحلقة السابعة التي أذيعت وحققت شهرة واسعة".

وأتم تصريحاته "حاليا أدرس في كلية الدراسات الإسلامية، والفن هو هدفي الثاني بعد كرة القدم، ولكن ليس لي مثل أعلى في الفن وأريد أن يكون لي شخصية منفصلة وأحقق أحلامي الفنية".

مسلسل الكبير خفاجة علي
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