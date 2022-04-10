أبو جبل: اللعب لـ الأهلي؟ لا أعتقد.. لا زلت أنتظر الزمالك

شدد محمد أبو جبل حامي عرين مصر والزمالك أنه لا يزال ينتظر موقف الأخير من تجديد عقده رغم أن مرتضى منصور رئيس النادي صرح من قبل أن الأول سيرحل نهاية الموسم الجاري.

وقال أبو جبل عبر قناة إم.بي.سي مصر:"أمير توفيق (مدير التعاقدات في الأهلي) لم يتواصل معي. لو تواصل معي؟ لا أعتقد أنني سأذهب للأهلي، لا زلت أنتظر كلمة نادي الزمالك".

وأتبع "حين طلب مني العودة للنادي عدت وقدمت تنازلات كثيرة. جاءتني عروض وأنا في سموحة تغاضيت عنها بسبب حبي للزمالك، المكان الذي خيره علي وصنع اسمي. أقسم بالله لم يحدث وأن طلبت مبلغا معينا لكي أجدد عقدي".

وأضاف "وقعت على بياض حين عدت في 2019. قالوا لي سنغير العقد لو أصبحت الحارس الأساسي، طلبت التقدير في هذا الأمر".

وأردف "حين عدت للنادي قالوا لي أنت الحارس الثالث، تفوقت على نفسي وعلى الظروف المحيطة. لا أحب مقولة الحارس الأول، أنا حارس في نادي الزمالك"

وواصل "شجار الشارع؟ كنت حزينا بعد الهجوم علي، بعض الأشخاص هشموا سيارتي وسبوني بألفاظ سيئة. وجدت شخصا أمام سيارتي لا يريد التحرك".

أبوجبل: جمهور الزمالك شتمني بأمي وكانوا هيكسرولي العربية .. واحد وقف قدامي وقالي دوسني (اعرف لأول مرة تفاصيل خناقة ماتش الوداد) تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/WKwQcHXhwC#رمضان_يجمعنا#كلام_الناس#MBCMASR pic.twitter.com/gseE0cU6nb — MBC مصر (@mbcmasr) April 9, 2022

واستمر "تصريحات جنش؟ هو حر في ما يقول. (محمد مجدي) أفشة صديقي وجاري، نتسحر معا أحيانا. ما وصلت إليه يعود الفضل فيه لأمي ولنادي الزمالك. لاعبو الزمالك الدوليون رأوا نفسهم بعد كأس إفريقيا؟ لم يحدث، نلعب في ناد كبير منذ سنوات، ما وصلت إليه يدفعني لتحقيق المزيد ليكبر اسمي. من يعرفني جيدا يعرف أنني شخص جيد وطيب جدا. هناك أشخاص منحناهم كثيرا لكن أثبتوا أنهم لا يستحقون، هناك من (يستكتر) علي النعمة".

خناقة بين أبو جبل وجنش بسبب أفشة والقاضية ممكن (كواليس حصرية في كلام الناس) تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/WKwQcHXhwC#رمضان_يجمعنا#كلام_الناس#MBCMASR pic.twitter.com/MUVZCsc2WK — MBC مصر (@mbcmasr) April 9, 2022

وأضاف "العودة بديل أمام السنغال؟ في منتخب مصر نحن عائلة واحدة الكل يؤدي دوره، بإذن الله نعوض في المستقبل. تصريحات محمد صلاح؟ شخصية جميلة أعطى لمصر كثيرا، قد يكون كلامه فُسر بشكل خاطئ، سيستمر بإذن الله، يمنحنا الثقة".

وتابع "الانتقادات الكثيرة؟ المشكلة أن بعض الأشخاص يخلطون بين العمل والحياة الشخصية، ما علاقة الظهور إعلاميا بلعب كرة القدم؟ لماذا يقال إنني غير مركز؟ هناك أشخاص شغلتهم وسائل التواصل. لا أفهم الإعلام، ليس محايدا، لا ينصف المجتهد. الإعلام الرياضي ظلمني، هناك أشخاص يتعمدون ذكر اسمي في كل ظهور لهم".

أبوجبل يفتح النار على الإعلام الرياضي : مذبذب جدا وعنده مصالح وقاصد يهاجمني تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/WKwQcHXhwC#رمضان_يجمعنا#كلام_الناس#MBCMASR pic.twitter.com/7iGT14ENVH — MBC مصر (@mbcmasr) April 9, 2022

وأتم "المدرب حسام البدري قدم كل ما لديه لمنتخب مصر، المرحلة التي تلته كانت بحاجة لمدرب آخر".

وبات أبو جبل الحارس الأساسي في الزمالك بداية من موسم 2019-2020.

وحمى عرين مصر في كأس إفريقيا 2021 التي خسرها في النهائي بركلات الترجيح.