كرة طائرة - الأهلي والزمالك يحققان الفوز الأول في سلسلة نصف نهائي الكأس

حقق الأهلي والزمالك فوزهما الأول في سلسلة نصف نهائي كأس مصر على حساب بتروجيت وطلائع الجيش.

وفاز الأهلي بثلاثة أشواط دون رد على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.

وتقام المباراة الثانية في السلسلة غدا الأحد على نفس الملعب، وحال فوز الأهلي يتأهل للمباراة النهائية.

وعلى الجانب الآخر، فاز الزمالك بثلاثة أشواط دون رد على طلائع الجيش.

وتقام المباراة الثانية في السلسلة غدا الأحد على نفس الملعب، وحال فوز الزمالك يتأهل للمباراة النهائية.

ويلعب الزمالك نهائي الدوري مع الاتحاد السكندري.

وتواجه الأهلي مع الزمالك في نصف نهائي الدوري المصري ليحقق الأبيض الفوز في السلسلة بمباراتين مقابل مباراة واحدة للأحمر.

وفاز الزمالك وقتها بالمباراة الأولى بثلاثة أشواط مقابل شوطين قبل أن يرد الأهلي بالفوز بثلاثة أشواط دون رد.

وأخيرا، حسم الزمالك التأهل لصالحه في المباراة الفاصلة بثلاثة أشواط مقابل شوطين.