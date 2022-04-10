سباليتي: من السخافة ألا نعترف بأن نابولي ينافس على لقب الدوري الإيطالي

يرى لوتشيانو سباليتي المدير الفني لـ نابولي أنه من السخافة ألا يعترف بمنافسة الفريق على لقب الموسم الجاري من الدوري الإيطالي.

ويستعد نابولي لمواجهة فيورنتينا في قمة الجولة 32 من الدوري الإيطالي، إذ يبتعد بفارق نقطة عن ميلان المتصدر.

وقال سباليتي في المؤتمر الصحفي عشية اللقاء: "علينا أن نركز على فرصنا والتي تنتظرنا في الأسابيع المقبلة هذا الموسم".

وأضاف "من السخافة ألا نتعرف بأننا ننافس ميلان وإنتر ويوفنتوس على لقب الدوري، نعلم ذلك بين أنفسنا لكن التعامل مع الضغط سهل لأننا كمحترفين نعمل مع الأمر".

وأكمل "إذا وصلنا لهنا رغم كل شيء مررنا به، هذا يعني أن القائمة يمكن الاعتماد عليها، إذا فزنا على أتالانتا رغم غياب هذا الكم من اللاعبين، هذا يعني شيئا، علينا أن نقدم كل ما لدينا ونثبت ذلك غدا".

وعن تحضيرات الفريق للمباراة أجاب: "فيكتور أوسيمين توقف عن التدريبات كإجراء احترازي، هو بخير، وأطالب الإعلام ألا يضغط عليه كثيرا، لأنه يريد أن يعمل مع حركية الفريق وليس أي شيء خارج ذلك".

وأتم "وفي نفس الوقت، عدم وجوده أمام أتالانتا أظهر جودة باقي المجموعة".

وفاز إنتر على هيلاس فيرونا بنتيجة 2-0 ليقلص الفارق مع ميلان في الصدارة لنقطة واحدة وله مباراة مؤجلة.

بينما اقترب يوفنتوس أكثر من صراع لقب الدوري بالفوز على كالياري بنتيجة 2-1 مقلصا الفارق لـ 5 نقاط مؤقتا مع ميلان المتصدر.