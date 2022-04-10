كرة طائرة - سيدات الأهلي يحققن الفوز الأول على سبورتنج في سلسلة نهائي الدوري
الأحد، 10 أبريل 2022 - 00:13
كتب : FilGoal
حقق فريق الكرة الطائرة للنادي الأهلي للسيدات الفوز على سبورتنج في أولى مباريات سلسلة نهائي الدوري بثلاثة أشواط دون رد.
وجاءت نتيجة الأشواط 25-13، 25-20، 25-15 على صالة برج العرب بالإسكندرية.
وتقام المباراة الثانية بين الفريقين غدا في نفس الصالة.
وحال نجاح الأهلي في تحقيق الفوز سيتوج بلقب الدوري.
وحقق فريق السيدات في الأهلي الفوز بلقب كأس مصر على حساب الصيد وهي المباراة التي شهدت انتصارهم الـ100 على التوالي.
وتعود آخر خسارة لفريق الطائرة في الأهلي إلى فبراير 2019 أمام الصفاقسي التونسي في نهائي البطولة العربية.
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