إبراهيم عادل: بيراميدز كان الأفضل في كل شيء أمام المحلة

السبت، 09 أبريل 2022 - 23:57

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - بيراميدز - الصور من المركز الإعلامي لـ بيراميدز

شدد إبراهيم عادل لاعب بيراميدز على أهمية فوز بيراميدز على غزل المحلة لتعويض الخسارتين ضد الأهلي والزمالك.

وسجل إبراهيم عادل البديل هدف الفوز القاتل على حساب غزل المحلة في لقاء مؤجل من الجولة 13 من الدوري المصري.

وقال اللاعب عقب اللقاء: "سعيد بالفوز الذي تحقق على حساب المحلة وتسجيل هدف الفوز".

أخبار متعلقة
مؤتمر فيريرا: كنا أقوياء ذهنيا ضد المقاصة.. وزيزو سيسدد الركلات رغم إهداره رأس إبراهيم عادل تعيد الانتصارات لـ بيراميدز على حساب غزل المحلة الهزيمة الأولى للأحمر في الدوري.. المصري يفوز على الأهلي بهدف "ماركة تونسية" بالهدف رقم 20 واليسارية الخامسة.. فاسكيز يحسم انتصار ريال مدريد على خيتافي

وأوضح "في كل مباراة نسعى للفوز والتقدم ومواصلة المشوار في الدوري في ظل توالي اللقاءات المحلية والقارية".

وأضاف "فريق المحلة قوي ولعب مباراة جيدة ولكن بيراميدز كان الأفضل في كل شيء منذ اللحظة الأولى والأكثر تركيزا وكان يرغب في الفوز وحصد الثلاث نقاط لتعويض آخر مباراتين في الدوري بهدف التقدم ومواصلة المسيرة نحو المنافسة على اللقب المحلي".

وأتم "حتى بعد طرد أسامة جلال في الشوط الثاني كان بيراميدز الأكثر سيطرة وخطورة ونجح في تسجيل التقدم وهدف الانتصار الذي منح الفوز والثلاث نقاط".

وكان بيراميدز قد خسر آخر مباراتين له في الدوري ضد الأهلي والزمالك ليستعيد توازنه سريعا.

فوز رفع رصيد بيراميدز إلى 29 نقطة من 13 مباراة بفارق نقطتين عن الأهلي والزمالك صاحبا الـ 31 نقطة، وللأهلي مباراة أقل.

بينما توقف رصيد غزل المحلة عند 13 نقطة ودون فوز للمباراة الخاسمة على التوالي في الدوري.

إبراهيم عادل بيراميدز في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
الشعباني: حصدنا 3 نقاط أمام فريق كبير وهو الأهلي.. وموقعنا في الجدول ليس الأفضل مرتضى منصور: هدهود تقدم باستقالته وقبلناها.. وحمال عبد الحميد سيظل عضوا في المجلس مؤتمر موسيماني: مباراة المصري مختلفة وهذا سبب عدم مشاركة عبد القادر من البداية مؤتمر فيريرا: كنا أقوياء ذهنيا ضد المقاصة.. وزيزو سيسدد الركلات رغم إهداره رأس إبراهيم عادل تعيد الانتصارات لـ بيراميدز على حساب غزل المحلة الهزيمة الأولى للأحمر في الدوري.. المصري يفوز على الأهلي بهدف "ماركة تونسية" الزمالك يتغلب على طرد بنشرقي وإهدار زيزو ويهزم المقاصة بقذيفة إمام عاشور انتهت في الدوري - بيراميدز (1) (0) غزل المحلة
أخر الأخبار
أبو جبل: تنازلت عن الكثير لأعود لـ الزمالك.. وهذه تفاصيل شجار الشارع 7 دقيقة | مصر
كرة طائرة - الأهلي والزمالك يحققان الفوز الأول في سلسلة نصف نهائي الكأس 18 دقيقة | رياضات أخرى
سباليتي: من السخافة ألا نعترف بأن نابولي ينافس على لقب الدوري الإيطالي 22 دقيقة | الدوري الإيطالي
الشعباني: حصدنا 3 نقاط أمام فريق كبير وهو الأهلي.. وموقعنا في الجدول ليس الأفضل 22 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - سيدات الأهلي يحققن الفوز الأول على سبورتنج في سلسلة نهائي الدوري 25 دقيقة | رياضات أخرى
مرتضى منصور: هدهود تقدم باستقالته وقبلناها.. وحمال عبد الحميد سيظل عضوا في المجلس 31 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر موسيماني: مباراة المصري مختلفة وهذا سبب عدم مشاركة عبد القادر من البداية 32 دقيقة | الدوري المصري
إبراهيم عادل: بيراميدز كان الأفضل في كل شيء أمام المحلة 41 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد مهدي: مراقب لقاء السنغال لم يسجل تجاوزات الجمهور والمذيع الداخلي عكس ما حدث في القاهرة 2 انتهت قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ضد الرجاء ضمن 3 مواجهات عربية 4 رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي