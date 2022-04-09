إبراهيم عادل: بيراميدز كان الأفضل في كل شيء أمام المحلة

شدد إبراهيم عادل لاعب بيراميدز على أهمية فوز بيراميدز على غزل المحلة لتعويض الخسارتين ضد الأهلي والزمالك.

وسجل إبراهيم عادل البديل هدف الفوز القاتل على حساب غزل المحلة في لقاء مؤجل من الجولة 13 من الدوري المصري.

وقال اللاعب عقب اللقاء: "سعيد بالفوز الذي تحقق على حساب المحلة وتسجيل هدف الفوز".

وأوضح "في كل مباراة نسعى للفوز والتقدم ومواصلة المشوار في الدوري في ظل توالي اللقاءات المحلية والقارية".

وأضاف "فريق المحلة قوي ولعب مباراة جيدة ولكن بيراميدز كان الأفضل في كل شيء منذ اللحظة الأولى والأكثر تركيزا وكان يرغب في الفوز وحصد الثلاث نقاط لتعويض آخر مباراتين في الدوري بهدف التقدم ومواصلة المسيرة نحو المنافسة على اللقب المحلي".

وأتم "حتى بعد طرد أسامة جلال في الشوط الثاني كان بيراميدز الأكثر سيطرة وخطورة ونجح في تسجيل التقدم وهدف الانتصار الذي منح الفوز والثلاث نقاط".

وكان بيراميدز قد خسر آخر مباراتين له في الدوري ضد الأهلي والزمالك ليستعيد توازنه سريعا.

فوز رفع رصيد بيراميدز إلى 29 نقطة من 13 مباراة بفارق نقطتين عن الأهلي والزمالك صاحبا الـ 31 نقطة، وللأهلي مباراة أقل.

بينما توقف رصيد غزل المحلة عند 13 نقطة ودون فوز للمباراة الخاسمة على التوالي في الدوري.