مؤتمر فيريرا: كنا أقوياء ذهنيا ضد المقاصة.. وزيزو سيسدد الركلات رغم إهداره

أشاد جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك بفريقه بعد فوزه على مضيفه مصر للمقاصة بهدف إمام عاشور اليوم السبت في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

وقال البرتغالي في مؤتمر صحفي:"لعبنا مباراتين، الأولى كنا 11 ضد 11 والثانية بعد طرد أشرف بنشرقي. كنا أقويا ذهنيا أمام فريق يلعب بطريقة صعبة ويعتمد على الكرات العالية، عانينا مثلما حدث في اللقاء الماضي، لكن الفوز أهم خاصة في ظل النقص العددي".

وأضاف "(أحمد سيد) زيزو يسدد ركلات الجزاء بشكل جيد، حتى لو أخفق يظل مميزا فيها، ولو أتيحت ركلات جزاء أخرى سيسدد هو. لا أعرف لماذا نلعب 3 مباريات متتالية ثم نتوقف لفترة طويلة، مجبرون على ذلك".

واستمر "واجهنا منافسا استراح فترة طويلة، سنحاول إجراء استشفاء. الحالة الذهنية جيدة ونستمد خطورتنا من الهدف الذي نسعى له. كل فرد لديه لاعب مفضل، لكني لا أفضل أحدا والكل سواء".

وأردف "سنفتقد بنشرقي في اللقاء المقبل وسنوفر البديل، نحاول تكوين فريق قوي ولدينا لاعبون جاهزون دائما. لا يزال الدوري طويلا، لا يمكنني الحديث على المنافسة الآن. خسارة الأهلي تدفعنا لكننا لسنا المتصدرين".

وتساوى الزمالك مع الأهلي متصدر الترتيب بعدما وصل للنقطة 31 مستفيدا من خسارة الأخير أمام المصري.

وأهدر زيزو ركلة جزاء وتعرض بنشرقي للطرد لكن قذيفة عاشور منحت الزمالك فوزه الرابع تواليا في الدوري.

ويحل الزمالك ضيفا على فاركو يوم الثلاثاء.