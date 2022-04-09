رأس إبراهيم عادل تعيد الانتصارات لـ بيراميدز على حساب غزل المحلة

السبت، 09 أبريل 2022 - 23:38

كتب : FilGoal

بيراميدز - غزل المحلة

استعاد بيراميدز نغمة الانتصارات في الدوري المصري بفوز صعب على غزل المحلة في لقاء مؤجل من الجولة 13 على ملعب الدفاع الجوي.

سجل هدف اللقاء الوحيد: إبراهيم عادل

وكان بيراميدز قد خسر آخر مباراتين له في الدوري ضد الأهلي والزمالك ليستعيد توازنه سريعا.

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فوز رفع رصيد بيراميدز إلى 29 نقطة من 13 مباراة بفارق نقطتين عن الأهلي والزمالك صاحبا الـ 31 نقطة، وللأهلي مباراة أقل.

بينما توقف رصيد غزل المحلة عند 13 نقطة ودون فوز للمباراة الخاسمة على التوالي في الدوري.

التشكيل

بدأ مهدي سليمان في حراسة مرمى بيراميدز وقاد فخري لاكاي هجوم الفريق وتواجد إبراهيم عادل على الدكة.

في المقابل بدأ غزل المحلة بثلاثي هجومي مكون من إبراهيما كونيه وأحمد غنيم وعبده يحيى.

وصف المباراة

5 دقائق وأشهر السيد منير حكم اللقاء بطاقة صفراء في وجه إسلام عيسى وبعد دقيقتين أشهر بطاقة صفراء أخرى لأسامة جلال.

وفي الدقيقة 30 سجل محمد بازوكا هدفا لغزل المحلة برأسية في شباك مهدي سليمان.

لكن بعد دقيقتين ألغي الحكم الهدف بداعي وجود لمسة يد على لاعب وسط زعيم الفلاحين.

إيهاب جلال المدير الفني لـ بيراميدز أجرى تغييرين في الدقيقة 35 بمشاركة محمد حمدي وإبراهيم عادل بدلا من حسين السيد وإريك تراوري لتحسين أداء الفريق.

في الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح بيراميدز، انبرى لها عبد الله السعيد في الدقيقة 55.

سدد السعيد على يسار الحارس، لكن عمرو شعبان كان له بالمرصاد وتصدى لها، ليهدر السعيد أول ركلة جزاء له الموسم الجاري بعدما سجل مرتين.

في الدقيقة 60 سدد السعيد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها عمر شعبان.

وقبل ربع ساعة من نهاية اللقاء تحصل أسامة جلال على بطاقة صفراء ثانية طُرد على إثرها وأكمل بيراميدز اللقاء بـ 10 لاعبين.

واستطاع بيراميدز أن يخطف هدف الفوز في الدقيقة 80 أرسل عبد الله السعيد كرة ركنية أودعها إبراهيم عادل برأسية قوية في الشباك.

هدف هو الخامس لإبراهيم عادل في الدوري الموسم الجاري، ليكتب الفوز لبيراميدز.

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