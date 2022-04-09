إنزاجي: لم أفقد إيماني بحظوظ إنتر في الفوز بلقب الدوري الإيطالي

لم يفقد سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر ميلان إيمانه في حصد لقب الدوري الإيطالي بعد الفوز على هيلاس فيرونا.

وتفوق إنتر على ضيفه بنتيجة 2-0 في الجولة 32 من الدوري الإيطالي مقلصا الفارق بشكل مؤقت مع ميلان لنقطة واحدة.

وقال إنزاجي عقب الفوز على فيرونا: "كنا نعلم مدى جودةو فيرونا، استعددنا بشكل جيد للمباراة مع البداية الصحيحة منذ انطلاق المباراة".

وأضاف "الأداء في الشوط الأول كان رائعا، في الشوط الثاني سيطرنا على الموقف، الفريق قدم المطلوب وواصل العمل الذي أنجزه أمام يوفنتوس".

وعن الفارق بين أداء الفريق حاليا وبين شهري فبراير ومارس أجاب: "العقلية تصنع فرقا كبيرا في كرة القدم، قدمنا أداءً قويا للغاية ولم نحقق نتائج، يصبح الأمر ثقيلا في ذهنك، ولم نستطع اللعب بنفس الطريقة التي كنا نلعب بها سابقا".

وأردف "قدمنا أداءً جيدا للفوز على يوفنتوس واليوم قدمنا أداءً قويا ضد فريق مثل فيرونا".

وعن صراع الدوري واصل "دائما لدي إيمان، لأنني أعلم أن الرحلة منذ أن بدأت وهناك مخاطرة عندما توليت مهمة بطل إيطاليا الذي فقد 2 من أبرز نجومه".

وأتم "النادي والجماهير دائما خلفنا، يعلمون أن التحضيات مهمة، نحن ما زلنا في المنافسة وسننافس في الـ 7 نهائيات المقبلة، الأمر صعب لكننا في نفس المستوى".

واشتعل صراع اللقب بعدما صار فريق الأفاعي ونابولي على بعد نقطة وحيدة من ميلان قبل آخر 7 جولات.

ويستضيف نابولي فريق فيورنتينا يوم الأحد بينما ميلان يحل ضيفا على تورينو.

ويوم الجمعة يستضيف ميلان فريق جنوى بينما يحل إنتر ضيفا على سبيزيا.

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