أنشيلوتي يعلق على صافرات الاستهجان ضد بيل وإيقاف كاسيميرو أمام إشبيلية

أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد سعادته بفوز الفريق على ضيفه خيتافي بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي بعد المباراة في المؤتمر الصحفي: "لم يكن الفريق جاهزا بنسبة 100% ولكننا تعاملنا مع المباراة جيدا منذ البداية".

وأضاف "كل من يلعبون دقائق أقل في المعتاد كانوا جيدين اليوم مثل إدواردو كامافينجا وفيديريكو فالفيردي ومارسيلو".

وعن إنذار كاسيميرو الذي تسبب بإيقافه وغيابه عن المباراة المقبلة في الدوري الإسباني ضد إشبيلية قال: "هذا لا يزعجني. حقيقة أن خيتافي يلعبون كرات طويلة تجعل دوره محوريا. يمكنه أن يستريح ضد إشبيلية".

أما عن حظوظ التتويج بلقب الدوري الإسباني أوضح المدرب الإيطالي "الأمر لم ينتهِ بعد. لدينا مباراة مع إشبيلية، ثم مع أوساسونا في ملعبنا ويجب أن نستعد".

وتابع أنشيلوتي "من الصعب القول إذا كان هذا أكثر ألقاب الدوري خصوصية. نحن في فترة جيدة ولدينا مباريات مهمة الآن. سأفضل إجابة هذا السؤال حين ينتهي الموسم".

وأوضح المدرب الإيطالي أن ظهيره فيرلاند ميندي يمكنه اللعب ولكنه فضل عدم المخاطرة به.

أما عن صافرات الاستهجان التي تعرض لها جاريث بيل في الملعب لدى نزوله بديلا لكريم بنزيمة قال أنشيلوتي: "يمكن تفهمها ولكن بيل يلعب بشكل جيد الآن. إنه محترف جاد وهو بخير ويتدرب جيدا، ويريد اللعب ومساعدة الفريق. الوحدة بين الجماهير واللاعبين مهمة للغاية".

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني بـ72 نقطة، بفارق 12 نقطة عن إشبيلية، و15 نقطة عن برشلونة الذي لعب مباراتين أقل.