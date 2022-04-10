مارسيلو: سعيد بحصول غير الأساسيين على الدقائق.. في نهاية الموسم يجب أن يكون الكل حاضرا

الأحد، 10 أبريل 2022 - 00:47

كتب : FilGoal

مارسيلو

أبدى مارسيلو ظهير ريال مدريد سعادته بفوز فريقه على ضيفه خيتافي بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري الإسباني.

وقال مارسيلو في تصريحاته عقب المباراة: "جعلنا المباراة تبدو هادئة. ركضنا كثيرا إلى النهاية وامتلكنا المزيد من الاستحواذ بعد الهدف الأول".

وأضاف "كانت مباراة صعبة للغاية. الكل بحاجة للشعور بأهميته، ولذلك كان من الجيد أن نرى بعض الذين لا يحصلون على الكثير من الدقائق في التشكيل".

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وأوضح "يجب أن يكون الجميع حاضرا في نهاية الموسم. كاسيميرو هنا ليدافع، ولكنه يسجل واليوم كان محظوظا بما يكفي لتسجيل الهدف الأول".

وتابع مارسيلو "ممتن للجماهير، واليوم خضت التجربة مع ابني الذي احتفل بفوزنا".

واختتم "نحن في نهاية الموسم وننافس على الكثير ويجب علينا أن نساعد بعضنا البعض، لاعبون وجماهير".

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني بـ72 نقطة، بفارق 12 نقطة عن إشبيلية، و15 نقطة عن برشلونة الذي لعب مباراتين أقل.

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