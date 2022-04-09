بالهدف رقم 20 واليسارية الخامسة.. فاسكيز يحسم انتصار ريال مدريد على خيتافي

تغلب ريال مدريد على ضيفه خيتافي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري الإسباني.

سجل هدفي الملكي كل من كاسيميرو في الدقيقة 38 ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 68.

بهذه النتيجة يرفع ريال مدريد رصيده إلى 72 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بفارق 12 نقطة عن إشبيلية، و15 نقطة عن برشلونة الذي لعب مباراتين أقل، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر.

هدفان وإيقاف

البداية أتت في الدقيقة الرابعة بهدف من كريم بنزيمة تم إلغاؤه بداعي التسلل، وفي الدقيقة التالية سدد الفرنسي كرة بجوار القائم.

حاول لوكاس فاسكيز في الدقيقة 14 ولكن مرت كرته أيضا بجوار القائم، بينما أضاع فيديريكو فالفيردي الفرصة الأخطر في الدقيقة 19 حيث تألق دافيد سوريا في التصدي.

وفي الدقيقة 35 حاول إدواردو كامافينجا بتسديدة مرت فوق العارضة، وأخيرا أتى الهدف الأول في الدقيقة 38 بواسطة كاسيميرو بعد تمريرة من فينيسيوس جونيور.

حاول مارسيلو في الدقيقة 42 بتسديدة اصطدمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية، بينما نال كاسيميرو بطاقة صفراء في الدقيقة 44، تعني غيابه عن المباراة المقبلة في الليجا ضد إشبيلية.

فاسكيز والعشرين

مع انطلاق الشوط الثاني أجرى كيكي فلوريس مدرب خيتافي تبديلين بنزول ساندرو راميريز وأوسكار رودريجيز بدلا من بورخا مايورال وكارلس ألينيا.

وفي الدقيقة 50 سدد أوليفر ميرامونتس بالرأس ولكن مرت الكرة فوق العارضة، بينما حاول مارسيلو في الدقيقة 56 بتسديدة جاورت القائم.

مرة أخرى عاود فالفيردي المحاولة في الدقيقة 65 ولكن الكرة مرت بجوار القائم، بينما أتى الهدف الثاني بواسطة لوكاس فاسكيز في الدقيقة 68، بعد تمريرة حاسمة من رودريجو.

هذا الهدف كان رقم 20 في مسيرة فاسكيز بالدوري الإسباني، والسابع عشر بقميص ريال مدريد، والخامس بقدمه اليسرى، والأول بهذه القدم منذ ديسمبر 2018 ضد فالنسيا.

انسحاب تكتيكي

بدأ كارلو أنشيلوتي في إراحة عناصره الأساسية بعد حسم المباراة عمليا، استعدادا لمواجهة تشيلسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

أولى هذه الإجراءات أتت في الدقيقة 74 بخروج بنزيمة وكاسيميرو ونزول جاريث بيل وداني سيبايوس.

وفي الدقيقة 83 أتى ماركو أسينسيو بدلا من فينيسيوس جونيور، بينما حل ناتشو فيرنانديز بدلا من دافيد ألابا في الدقيقة 86.

وأخيرا كاد بيل أن يسجل الثالث في الدقيقة 90 لولا تصدي سوريا.

بهذه النتيجة يرفع ريال مدريد رصيده إلى 72 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بفارق 12 نقطة عن إشبيلية، و15 نقطة عن برشلونة الذي لعب مباراتين أقل.