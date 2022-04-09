الثلاثي الذهبي يلمع مجددا.. باريس يضرب كليرمون بسداسية

السبت، 09 أبريل 2022 - 22:56

كتب : FilGoal

كيليان مبابي يحتفل مع ليونيل ميسي

حقق باريس سان جيرمان فوزا جديدا على كليرمون بستة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الأسبوع 31 من الدوري الفرنسي.

هاتريك من مبابي ومثله من نيمار وصناعة ثلاثة أهداف من ميسي، ليلة جديدة يلمع فيها الثلاثي الذهبي لباريس سان جيرمان.

ست دقائق بعد بداية الشوط الأول كانت كافية ليتقدم نيمار لباريس سان جيرمان من صناعة ليونيل ميسي.

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وضاعف كيليان مبابي النتيجة لباريس سان جيرمان في الدقيقة 19 من صناعة ميسي مجددا.

وقلص جوديل دوسو النتيجة للضيوف قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.

ووسع نيمار الفارق مجددا في الشوط الثاني من علامة الجزاء مع الدقيقة 71.

ثلاث دقائق بعد ذلك، وصنع نيمار الهدف الرابع لـ كيليان مبابي.

النجم الفرنسي وقع على خامس أهداف متصدر الدوري الفرنسي والهاتريك الشخصي له بعد صناعة من ليونيل ميسي ليسدد بقوة من على حدود منطقة الجزاء على يمين الحارس.

ووقع نيمار على الهدف السادس والثالث له مع الدقيقة 83 من صناعة كيليان مبابي.

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 71 في الصدارة مع حاجته لسبع نقاط لحسم لقب الدوري لصالحه.

وتوقف رصيد كليرمون عند 28 نقطة في المركز الـ17.

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