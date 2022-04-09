كرة سلة – الزمالك يستهل دفاعه عن لقب بطولة إفريقيا بالفوز على كوبرا سبورت 80-63

السبت، 09 أبريل 2022 - 22:10

كتب : FilGoal

أنس أسامة - الزمالك لكرة السلة

استهل الزمالك حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على كوبرا سبورت من جنوب السودان بنتيجة 80-63 في بطولة إفريقيا "BAL" في نسختها الثانية.

وفرض الزمالك سيطرته طيلة أحداث اللقاء محققا الفوز الأول له في مجموعة النيل.

فأنهي الأبيض الربع الأول متقدما بنتيجة 21-11، وفي الربع الثاني زاد الزمالك من تفوقه بنتيجة 14-17.

أخبار متعلقة
انتهت كرة سلة - الزمالك (80) (63) كوبرا سبورت.. فوز أول كرة سلة – قناتان تعلنان إذاعة مباريات الزمالك في بطولة إفريقيا كرة سلة - إقبال كثيف على شراء تذاكر مباريات الزمالك في بطولة إفريقيا "BAL" سلة - الزمالك يعلن قائمته المشاركة في بطولة إفريقيا "BAL"

وانتهي الشوط الأول بنتيجة 35-28 للزمالك.

في الربع الثالث زاد الزمالك من الفارق بفضل التفوق بنتيجة 27-17، وفي الشوط الرابع تعادل الفريقان بنتيجة 18-18.

لتنتهي أحداث اللقاء بنتيجة لصالح الزمالك بنتيجة 80-63.

ويقع الزمالك في المجموعة الأولى والتي تسمى بـ "مجموعة النيل" وتستضيفها صالة حسن مصطفى في القاهرة.

وتضم المجموعة كل من: الزمالك – بترو لواندا الأنجولي – فاب الكاميروني – كوبرا سبورت الجنوب سوداني – إسبوار فوكاش الكونغولي – كيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي.

وإليكم مباريات الزمالك المقبلة:

الثلاثاء 12 أبريل (الزمالك × كيب تاون تايجرز) الساعة 10 مساء

الجمعة 15 أبريل (الزمالك × بيترو لواندا) الساعة 10 مساء

السبت 16 أبريل (الزمالك × إسبوار فوكاش) الساعة 10 مساء

الثلاثاء 19 أبريل (الزمالك × فاب) الساعة 10 مساء

بطولة إفريقيا لكرة السلة كرة سلة الزمالك سلة الزمالك
نرشح لكم
انتهت كرة سلة - الزمالك (80) (63) كوبرا سبورت.. فوز أول مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول مصير مصطفى هدهود بعد اجتماع المجلس مرتضى يدعو لاجتماع طارئ في الزمالك بعد ما حدث في نهائي كأس مصر لكرة اليد كرة طائرة – المحترف البرازيلي يصل مصر لدعم الاتحاد أمام الزمالك في نهائي الدوري كرة سلة – قناتان تعلنان إذاعة مباريات الزمالك في بطولة إفريقيا كرة يد - أبطال لأول مرة.. سبورتنج يتوج بـ كأس مصر بالفوز على الزمالك انتهت نهائي كأس مصر لكرة اليد – الزمالك (30)-(33) سبورتنج.. الكأس في الإسكندرية جراحة جديدة في الكتف لـ الجندي وصيف الخماسي الحديث في الأولمبياد
أخر الأخبار
الهزيمة الأولى للأحمر في الدوري.. المصري يفوز على الأهلي 28 ثاتيه | الدوري المصري
الزمالك يتغلب على طرد بنشرقي وإهدار زيزو ويهزم المقاصة بقذيفة إمام عاشور 14 دقيقة | الدوري المصري
إنزاجي: لم أفقد إيماني بحظوظ إنتر في الفوز بلقب الدوري الإيطالي 17 دقيقة | الدوري الإيطالي
رونالدو يعتذر عن تحطيم هاتف أحد مشجعي إيفرتون.. ودعوة إلى أولد ترافورد 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بالهدف رقم 20 واليسارية الخامسة.. فاسكيز يحسم انتصار ريال مدريد على خيتافي 33 دقيقة | الدوري الإسباني
الثلاثي الذهبي يلمع مجددا.. باريس يضرب كليرمون بسداسية 38 دقيقة | أوروبا
الفارق 5 نقاط عن الصدارة مؤقتا.. يوفنتوس يعود بانتصار ثمين من كالياري 47 دقيقة | الدوري الإيطالي
أرتيتا: مررنا بأسبوع صعب.. يجب أن نتحلى بالشجاعة 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد مهدي: مراقب لقاء السنغال لم يسجل تجاوزات الجمهور والمذيع الداخلي عكس ما حدث في القاهرة 2 انتهت قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ضد الرجاء ضمن 3 مواجهات عربية 4 رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي