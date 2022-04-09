انتهت في الدوري - بيراميدز (1) (0) غزل المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز وغزل المحلة في الجولة 13 من الدوري المصري.

وتقام المباراة على ملعب الدفاع الجوي.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 26 نقطة من 12 مباراة بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر.

ويحتل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة من 12 مباراة.

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نهاية اللقاء

ق 80: جووول أووول لبيراميدز.. ركنية نفذها عبد الله السعيد وأودعها إبراهيم عادل برأسية.

ق 76: بطاقة صفراء ثانية لأسامة جلال وطرد اللاعب.

ق 60: تسديدة من عبد الله السعيد من داخل المنطقة يتصدى لها الحارس.

ق 56: عمرو شعبان يتصدى لركلة عبد الله السعيد

ق 55: ركلة جزاء لبيراميدز

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: تغييران لبيراميدز بمشاركة محمد حمدي وإبراهيم عادل بدلا من حسين السيد وإريك تراوري

ق 30: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي الهدف بداعي لمسة يد على اللاعب.

ق 29: جووول أووول في اللقاء بازوكا برأسية من الجهة اليمنى يودعها اللاعب برأسه في شباك مهدي سليمان.

ق 8: بطاقة صفراء لـ أسامة جلال

ق 5: بطاقة صفراء لـ إسلام عيسى

بداية اللقاء