انتهت في الدوري - بيراميدز (1) (0) غزل المحلة

السبت، 09 أبريل 2022 - 21:14

كتب : FilGoal

بيراميدز - غزل المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز وغزل المحلة في الجولة 13 من الدوري المصري.

وتقام المباراة على ملعب الدفاع الجوي.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 26 نقطة من 12 مباراة بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر.

أخبار متعلقة
تشكيل المصري - مرعي وجريندو يقودان الهجوم أمام الأهلي تشكيل الأهلي - عودة عبد المنعم.. شريف يقود الهجوم أمام المصري وعبد القادر على الدكة وفاة أحمد حسن لاعب المصري والترسانة السابق منافس المصري - مدرب نهضة بركان: مباراة الإياب ستحدد كل شيء

ويحتل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة من 12 مباراة.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

--

نهاية اللقاء

ق 80: جووول أووول لبيراميدز.. ركنية نفذها عبد الله السعيد وأودعها إبراهيم عادل برأسية.

ق 76: بطاقة صفراء ثانية لأسامة جلال وطرد اللاعب.

ق 60: تسديدة من عبد الله السعيد من داخل المنطقة يتصدى لها الحارس.

ق 56: عمرو شعبان يتصدى لركلة عبد الله السعيد

ق 55: ركلة جزاء لبيراميدز

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: تغييران لبيراميدز بمشاركة محمد حمدي وإبراهيم عادل بدلا من حسين السيد وإريك تراوري

ق 30: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي الهدف بداعي لمسة يد على اللاعب.

ق 29: جووول أووول في اللقاء بازوكا برأسية من الجهة اليمنى يودعها اللاعب برأسه في شباك مهدي سليمان.

ق 8: بطاقة صفراء لـ أسامة جلال

ق 5: بطاقة صفراء لـ إسلام عيسى

بداية اللقاء

بيراميدز غزل المحلة في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
الهزيمة الأولى للأحمر في الدوري.. المصري يفوز على الأهلي الزمالك يتغلب على طرد بنشرقي وإهدار زيزو ويهزم المقاصة بقذيفة إمام عاشور انتهت في الدوري - المقاصة (0)(1) الزمالك انتهت في الدوري - المصري (1)-(0) الأهلي.. خسارة أولى للأحمر تشكيل الدوري - فخري يقود هجوم بيراميدز.. وعبده يحيى أساسي مع غزل المحلة تشكيل مصر للمقاصة - ثلاثي وسط أمام الزمالك.. ومحمود فهمي يقود الهجوم تشكيل المصري - مرعي وجريندو يقودان الهجوم أمام الأهلي تشكيل الأهلي - عودة عبد المنعم.. شريف يقود الهجوم أمام المصري وعبد القادر على الدكة
أخر الأخبار
الهزيمة الأولى للأحمر في الدوري.. المصري يفوز على الأهلي دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يتغلب على طرد بنشرقي وإهدار زيزو ويهزم المقاصة بقذيفة إمام عاشور 15 دقيقة | الدوري المصري
إنزاجي: لم أفقد إيماني بحظوظ إنتر في الفوز بلقب الدوري الإيطالي 18 دقيقة | الدوري الإيطالي
رونالدو يعتذر عن تحطيم هاتف أحد مشجعي إيفرتون.. ودعوة إلى أولد ترافورد 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بالهدف رقم 20 واليسارية الخامسة.. فاسكيز يحسم انتصار ريال مدريد على خيتافي 34 دقيقة | الدوري الإسباني
الثلاثي الذهبي يلمع مجددا.. باريس يضرب كليرمون بسداسية 39 دقيقة | أوروبا
الفارق 5 نقاط عن الصدارة مؤقتا.. يوفنتوس يعود بانتصار ثمين من كالياري 48 دقيقة | الدوري الإيطالي
أرتيتا: مررنا بأسبوع صعب.. يجب أن نتحلى بالشجاعة 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد مهدي: مراقب لقاء السنغال لم يسجل تجاوزات الجمهور والمذيع الداخلي عكس ما حدث في القاهرة 2 انتهت قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ضد الرجاء ضمن 3 مواجهات عربية 4 رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي