انتهت في إسبانيا - ريال مدريد (2) - (0) خيتافي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد وخيتافي ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق 90 تسديدة من جاريث بيل يتصدى لها دافيد سوريا

ق 86 ناتشو فيرنانديز بدلا من دافيد ألابا

ق 83 ماركو أسينسيو بدلا من فينيسيوس جونيور

ق 74 داني سيبايوس وجاريث بيل بدلا من كاسيميرو وكريم بنزيمة

ق 68 جووووووول الميرينجي يحسم المباراة.. تمريرة من رودريجو إلى لوكاس فاسكيز الذي يسدد على يمين الحارس

ق 65 تسديدة خطيرة من فالفيردي تمر بجوار القائم

ق 56 مارسيلو يسدد والكرة تمر بجوار القائم

ق 50 رأسية من أوليفر ميرامونتس تمر فوق عارضة الميرينجي

ق 46 تبديلين في صفوف خيتافي بنزول ساندرو راميريز وأوسكار رودريجيز بدلا من بورخا مايورال وكارلس ألينيا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44 إنذار لكاسيميرو يعني غيابه عن المباراة المقبلة

ق 42 مارسيلو يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركنية

ق 38 جووووووول أول أهداف المباراة عن طريق كاسيميرو بعد عرضية من فينيسيوس جونيور

ق 35 إدواردو كامافينجا يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة

ق 19 فيديريكو فالفيردي يسدد الفرصة الأخطر ولكن دافيد سوريا يتألق في التصدي

ق 14 فاسكيز يسدد والكرة تمر بجوار القائم

ق 5 تسديدة من كريم بنزيمة تمر بجوار القائم

ق 4 جوووول ولكن الراية.. بنزيمة يسجل ولكن تسلل

بداية الشوط الأول