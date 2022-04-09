انتهت في الدوري - المقاصة (0)(1) الزمالك

تابع مباشرة مباراة مصر للمقاصة ضد الزمالك اليوم السبت في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق90: 4 دقائق كوقت بديل

ق84: مشاركة شيكابالا وروقا بدلا من إمام عاشور وعمر السعيد

ق78: مشاركة حازم إمام بدلا من زيزو

ق71: أتولا جوزيف تبادل تمرير الكرة مع محمود فهمي داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة ولكن مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى

ق62: مشاركة إسلام جابر على حساب أوباما

ق51: طرد بنشرقي لاعب الزمالك

ق50: الحكم يراجع اللقطة في الفيديو

ق49: الحكم ينتظر رأي الفيديو قبل تأكيد قراره لأن البطاقة قد تتغير إلى حمراء

ق47: بطاقة صفراء لأشرف بنشرقي بعدما ركل صدر لاعب المقاصة أثناء محاولته السيطرة على الكرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43: هدف أول للزمالك سجله إمام عاشور بتسديدة يسارية قوية من خارج منطقة الجزاء

ق33: عبد الشافي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار وحولها عمر السعيد برأسية قوية مرت فوق العارضة لخارج الملعب

ق31: كريم حلاوة يسدد كرة قوية تمر بجوار القائم

ق19: ركلة ركنية للزمالك نفذت على القائم البعيد لكن محمد مجدي حارس المقاصة يتألق ويبعد الكرة

ق15: بطاقة صفراء لحمزة المثلوثي بعد التحام قوي ضد كريم حلاوة لاعب المقاصة

ق7: زيزو يهدر ركلة الجزاء بتسديد الكرة في يد محمد مجدي الحارس

ق5: ركلة جزاء لصالح الزمالك بداعي وجود لمسة يد على المدافع أحمد صبيحة من داخل منطقة الجزاء بعد تصديه لتسديدة يوسف أوباما

ق2: تسديدة قوية من ركلة حرة لمصر للمقاصة يتصدى لها محمد أبو جبل وركنية للأول

بداية المباراة