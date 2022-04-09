انتهت في الدوري - المقاصة (0)(1) الزمالك

السبت، 09 أبريل 2022 - 21:05

كتب : FilGoal

مصر للمقاصة - الزمالك - إمام عاشور

تابع مباشرة مباراة مصر للمقاصة ضد الزمالك اليوم السبت في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

اضغط هنا لتتابع المباراة دقيقة بدقيقة

----

نهاية المباراة

ق90: 4 دقائق كوقت بديل

ق84: مشاركة شيكابالا وروقا بدلا من إمام عاشور وعمر السعيد

ق78: مشاركة حازم إمام بدلا من زيزو

ق71: أتولا جوزيف تبادل تمرير الكرة مع محمود فهمي داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة ولكن مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى

ق62: مشاركة إسلام جابر على حساب أوباما

ق51: طرد بنشرقي لاعب الزمالك

ق50: الحكم يراجع اللقطة في الفيديو

ق49: الحكم ينتظر رأي الفيديو قبل تأكيد قراره لأن البطاقة قد تتغير إلى حمراء

ق47: بطاقة صفراء لأشرف بنشرقي بعدما ركل صدر لاعب المقاصة أثناء محاولته السيطرة على الكرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43: هدف أول للزمالك سجله إمام عاشور بتسديدة يسارية قوية من خارج منطقة الجزاء

ق33: عبد الشافي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار وحولها عمر السعيد برأسية قوية مرت فوق العارضة لخارج الملعب

ق31: كريم حلاوة يسدد كرة قوية تمر بجوار القائم

ق19: ركلة ركنية للزمالك نفذت على القائم البعيد لكن محمد مجدي حارس المقاصة يتألق ويبعد الكرة

ق15: بطاقة صفراء لحمزة المثلوثي بعد التحام قوي ضد كريم حلاوة لاعب المقاصة

ق7: زيزو يهدر ركلة الجزاء بتسديد الكرة في يد محمد مجدي الحارس

ق5: ركلة جزاء لصالح الزمالك بداعي وجود لمسة يد على المدافع أحمد صبيحة من داخل منطقة الجزاء بعد تصديه لتسديدة يوسف أوباما

ق2: تسديدة قوية من ركلة حرة لمصر للمقاصة يتصدى لها محمد أبو جبل وركنية للأول

بداية المباراة

مصر للمقاصة الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
الهزيمة الأولى للأحمر في الدوري.. المصري يفوز على الأهلي الزمالك يتغلب على طرد بنشرقي وإهدار زيزو ويهزم المقاصة بقذيفة إمام عاشور انتهت في الدوري - بيراميدز (1) (0) غزل المحلة انتهت في الدوري - المصري (1)-(0) الأهلي.. خسارة أولى للأحمر تشكيل الدوري - فخري يقود هجوم بيراميدز.. وعبده يحيى أساسي مع غزل المحلة تشكيل مصر للمقاصة - ثلاثي وسط أمام الزمالك.. ومحمود فهمي يقود الهجوم تشكيل المصري - مرعي وجريندو يقودان الهجوم أمام الأهلي تشكيل الأهلي - عودة عبد المنعم.. شريف يقود الهجوم أمام المصري وعبد القادر على الدكة
أخر الأخبار
الهزيمة الأولى للأحمر في الدوري.. المصري يفوز على الأهلي دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يتغلب على طرد بنشرقي وإهدار زيزو ويهزم المقاصة بقذيفة إمام عاشور 15 دقيقة | الدوري المصري
إنزاجي: لم أفقد إيماني بحظوظ إنتر في الفوز بلقب الدوري الإيطالي 17 دقيقة | الدوري الإيطالي
رونالدو يعتذر عن تحطيم هاتف أحد مشجعي إيفرتون.. ودعوة إلى أولد ترافورد 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بالهدف رقم 20 واليسارية الخامسة.. فاسكيز يحسم انتصار ريال مدريد على خيتافي 34 دقيقة | الدوري الإسباني
الثلاثي الذهبي يلمع مجددا.. باريس يضرب كليرمون بسداسية 39 دقيقة | أوروبا
الفارق 5 نقاط عن الصدارة مؤقتا.. يوفنتوس يعود بانتصار ثمين من كالياري 48 دقيقة | الدوري الإيطالي
أرتيتا: مررنا بأسبوع صعب.. يجب أن نتحلى بالشجاعة 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد مهدي: مراقب لقاء السنغال لم يسجل تجاوزات الجمهور والمذيع الداخلي عكس ما حدث في القاهرة 2 انتهت قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ضد الرجاء ضمن 3 مواجهات عربية 4 رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي