انتهت في الدوري - المقاصة (0)(1) الزمالك
السبت، 09 أبريل 2022 - 21:05
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة مصر للمقاصة ضد الزمالك اليوم السبت في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.
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نهاية المباراة
ق90: 4 دقائق كوقت بديل
ق84: مشاركة شيكابالا وروقا بدلا من إمام عاشور وعمر السعيد
ق78: مشاركة حازم إمام بدلا من زيزو
ق71: أتولا جوزيف تبادل تمرير الكرة مع محمود فهمي داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة ولكن مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى
ق62: مشاركة إسلام جابر على حساب أوباما
ق51: طرد بنشرقي لاعب الزمالك
ق50: الحكم يراجع اللقطة في الفيديو
ق49: الحكم ينتظر رأي الفيديو قبل تأكيد قراره لأن البطاقة قد تتغير إلى حمراء
ق47: بطاقة صفراء لأشرف بنشرقي بعدما ركل صدر لاعب المقاصة أثناء محاولته السيطرة على الكرة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق43: هدف أول للزمالك سجله إمام عاشور بتسديدة يسارية قوية من خارج منطقة الجزاء
ق33: عبد الشافي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار وحولها عمر السعيد برأسية قوية مرت فوق العارضة لخارج الملعب
ق31: كريم حلاوة يسدد كرة قوية تمر بجوار القائم
ق19: ركلة ركنية للزمالك نفذت على القائم البعيد لكن محمد مجدي حارس المقاصة يتألق ويبعد الكرة
ق15: بطاقة صفراء لحمزة المثلوثي بعد التحام قوي ضد كريم حلاوة لاعب المقاصة
ق7: زيزو يهدر ركلة الجزاء بتسديد الكرة في يد محمد مجدي الحارس
ق5: ركلة جزاء لصالح الزمالك بداعي وجود لمسة يد على المدافع أحمد صبيحة من داخل منطقة الجزاء بعد تصديه لتسديدة يوسف أوباما
ق2: تسديدة قوية من ركلة حرة لمصر للمقاصة يتصدى لها محمد أبو جبل وركنية للأول
بداية المباراة